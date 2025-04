Heidelberg – Das Street Food Festival kommt! Schlemmerparadies mit 25 Ständen voller Köstlichkeiten am 17. und 18. Mai

Heidelberg & Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 17. & 18. Mai 2025 verwandelt sich der Heidelberger Messplatz in ein wahres Schlemmerparadies – das Street Food Festival ist zurück! Gemeinsam mit den warmen Sonnenstrahlen des Frühlings erwarten die Besucher*innen über 25 Stände mit einer bunten Vielfalt an Köstlichkeiten. Ob raffinierte Süßkartoffel-Riffles, goldbraune Churros oder Trendfood wie Chunky Cookies – hier findet jeder Geschmack sein neues Lieblingsgericht.

Seit 2014 begeistert das Street Food Festival in mehr als 25 Städten deutschlandweit mit einem einzigartigen Mix aus Food Trucks, Street Food-Händlern, Restaurants und kreativen Hobbyköchen. Der Fokus liegt auf frisch zubereiteten, handgemachten Gerichten, bei denen ihr den Profis in der Küche über die Schulter schauen könnt – ganz ohne industriell

verarbeitete Fertigprodukte.

Ein Highlight: Die Besucher*innen haben die Chance, ihre liebsten Street Food Anbieter mit dem begehrten Street Food Award auszuzeichnen. Ob durch eine lokale Jury aus FoodExperten oder durch eure eigene Wahl – der Stand mit den meisten kulinarischen Genüssen wird mit diesem besonderen Preis belohnt.

Das Street Food Festival lässt in Heidelberg in eine einzigartige Foodie-Oase erstrahlen. Der Eintritt beträgt 4 Euro.

Das Event startet täglich um 12 Uhr und endet um 22 Uhr, ausgeschlossen Sonntag, hier schließen sich die Tore um 20:00 Uhr.

Die Festival-Daten im Überblick:

Wo? Heidelberg, Messplatz

Wann? Sa. 17.05. | 12:00 – 22:00 Uhr

So. 18.05. | 12:00 – 20:00 Uhr

Webseite: https://street-food-festival.de/heidelberg

Link zu diesem Facebook-Event:https://fb.me/e/7y7KWE2Lv

Facebook-Veranstaltung: Street Food Festival Heidelberg | Mai 2025

Instagram-Kanal: www.instagram.com/streetfoodfestival/

TikTok-Kanal: www.tiktok.com/@streetfoodfestival

Eintritt:4 Euro Tageskasse

Ticketvorverkauf: https://streetfoodfestival.ticket.io/fzhx6q7a/

Quelle:

Street Food Festival/NEW FOOD LOVE – Agentur