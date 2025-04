Germersheim – Alphabetisierung – Lesen und Schreiben für deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer jemanden kennt, der Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben hat oder selbst betroffen ist: Die Kreisvolkshochschule Germersheim bietet, donnerstags (16.30 bis 18 Uhr) und/oder donnerstags (18.15 bis 19.45 Uhr), kostenlos Unterstützung und Förderung beim Lesen und Schreiben an. Derzeit laufen bei der Kreisvolkshochschule Germersheim wieder zwei kostenfreie Kurse mit dem Schwerpunkt „Alphabetisierung – Lesen und Schreiben für deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Kurs A findet immer donnerstags, von 16.30 bis 18 Uhr, in Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07 statt, Kurs B von 18.15 bis 19.45 Uhr in Germersheim, im Therapiezentrum Median, Hans-Sachs-Straße 11.

Laut einer Studie wurden Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, oftmals von ihren Eltern kaum gefördert, waren im Grundschulalter länger krank oder sind in Familien aufgewachsen, in denen Sprache und Schrift einen geringen Stellenwert hatten. Diesen Personen wird häufig selbst die Gutenachtgeschichte für die Kinder, die Speisekarte im Restaurant, der Brief vom Amt oder der Beipackzettel eines Medikaments zur unüberwindbaren Hürde. Auch die zunehmende Digitalisierung des Arbeitsplatzes und wachsende Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt stellen Betroffene und Betriebe vor besondere Herausforderungen. Denn bisher einfache Arbeitstätigkeiten werden zunehmend komplexer.

Die Alpha- und Grundbildungskurse des Europäischen Sozialfonds (ESF+) werden mitfinanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitales (MASTD) des Landes Rheinland-Pfalz.Beide Kurse stehen unter der Leitung von Rosemarie Bachtler und sind für alle Teilnehmenden kostenfrei. Bei Interesse einfach vorbeikommen. Eine Kursanmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Germersheim