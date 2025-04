Frankfurt – Europa League-Spiel von Eintracht Frankfurt wird heute am 17.4 live um 21 Uhr auf RTL übertragen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in den Shop einer Tankstelle in Hemsbach ein und erbeuteten eine größere Menge Zigaretten. Die Unbekannten hebelten gegen 2.45 Uhr die Eingangstüre des Tankstellenshops in der Hüttenfelder Straße auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Hier entnahmen sie aus einem Regal und einer Schublade eine noch unbekannte Anzahl ... Mehr lesen »