Frankenthal – Widerstand und tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Mittwochabend (16.04.2025), meldeten gegen 17:30 Uhr Anwohner eine bewusstlose Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Hauff-Straße. Nach Eintreffen der Polizeikräfte war die Frau ansprechbar und wurde zurechnungsfähiger. Durch einen hinzugezogenen Rettungswagen wurde die 19-Jährige zwecks gesundheitlicher Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nachdem die Heranwachsende im Krankenhaus randalierte und sich gegen die unterstützende Polizeikräfte sperrte, wurde sie durch die Beamten fixiert. Hierbei spuckte sie in Richtung der Polizeikräfte und kratzte einen der Beamten am Unterarm. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Währenddessen wurden die Beamten von der 19-Jährigen beleidigt und bedroht.

Gegen die Heranwachsende wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

Immer wieder werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und auch nicht gegen Polizeikräfte. Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einer Widerstandhandlung drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

