Worms – Sachbeschädigung an Otto-Hahn-Schule in Westhofen

Worms/Westhofen/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Im Zeitraum von Samstag auf Sonntagmorgen kam es am Gebäude der Otto-Hahn-Schule zu einer Sachbeschädigung an einer Eingangstür sowie an zwei Fenstern. Der Gesamtschaden beträgt geschätzt 2500 EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-2900 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.