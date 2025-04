Schifferstadt – Quadstaffel112 kehrt zum Schifferstadter Frühlingsmarkt zurück

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach intensiver Planung und erfolgreicher Bauphase ist der neugestaltete Kinderspielplatz am Boxbergring-Süd am Freitag, 11. April 2025, feierlich wiedereröffnet worden. Der in die Jahre gekommene Spielplatz wurde grundlegend saniert, um den heutigen Anforderungen an ein sicheres, barrierearmes und attraktives Spielangebot gerecht zu werden. Die überarbeitete Spielfläche umfasst rund 250 Quadratmeter. ... Mehr lesen »