Mosbach – Nach verdeckten Ermittlungen Rauschgifthändler in U-Haft

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar / Tauberbischofsheim – Im Rahmen von überwiegend verdeckt geführten Ermittlungsmaßnahmen des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim des Polizeipräsidiums Heilbronn, konnte am Sonntagabend in Tauberbischofsheim ein mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen werden.

Der aus dem Main-Tauber-Kreis stammende 22-jährige Tatverdächtige geriet nach einem Hinweis der Kriminalpolizei Würzburg in den Fokus der Ermittler. Am Sonntagabend kam der Tatverdächtige von einer Fahrt zurück, die offenbar der Beschaffung von Betäubungsmitteln diente. Der 22-Jährige war Beifahrer in einem mit drei weiteren Personen besetzten Fahrzeug. Bei der Durchsuchung des Pkws wurden diverse Rauschgifte aufgefunden, unter anderem ca. 15 Gramm Kokain, ca. 100 Gramm Haschisch und ca. 600 Gramm Marihuana. Der Tatverdächtige selbst führte zudem ein verbotenes Messer mit sich, was in der Folge strafschärfend gewertet werden kann. Die drei Mitfahrer des Mannes wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 22-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn / Staatsanwaltschaft Mosbach (ots)

