Mannheim – VfR möchte gegen den FC Zuzenhausen wieder dreifach punkten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Den dritten Platz verteidigen

Nach zwei Niederlagen gegen die beiden Top-Teams der Oberliga Baden-Württemberg ist der VfR Mannheim bereits am Gründonnerstag (19.30 Uhr) vor heimischem Publikum gegen den FC Zuzenhausen gefordert. Alle wichtigen Informationen zum Flutlicht-Duell der beiden einzigen Kurpfälzer Oberligisten findet ihr hier zusammengefasst:

Der Gegner:

Am vergangenen Wochenende feierte der FCZ nach sieben Niederlagen in Folge einen ganz wichtigen 2:0-Sieg gegen den FV Ravensburg. Aktuell rangieren die Kraichgauer auf dem 16. Tabellenplatz – dieser würde am Saisonende den sicheren Abstieg bedeuten. Um den Klassenerhalt noch zu schaffen, braucht Zuzenhausen vor allem mehr Stabilität in der Defensive. Mit durchschnittlich knapp 2,5 Gegentoren pro Partie stellt der FCZ nach dem abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Villingen II die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Offensiv hingegen ist das Team mit bislang 35 Treffern ordentlich unterwegs. Vor allem Christopher Wild erwies sich mit 13 Saisontoren als besonders treffsicher. Wild belegt in der Torjägerliste der Oberliga aktuell den fünften Rang.

Stimmen zum Spiel:

Am kommenden Donnerstag zählt für den VfR Mannheim nur eines: drei Punkte. Cheftrainer Marcel Abele will mit seiner Mannschaft unbedingt den dritten Tabellenplatz verteidigen und hofft daher auf einen Sieg gegen Zuzenhausen. Aus den zurückliegenden Partien gegen die beiden Top-Teams Balingen und Großaspach lassen sich laut ihm wertvolle Erkenntnisse ziehen. Zwei Mal sei man nicht die schlechtere Mannschaft gewesen. „In solch engen Duellen entscheiden Kleinigkeiten“, betont Abele und verweist auf die ersten 25 Minuten in Großaspach: „Wir waren in dieser Phase dominant und verpassten es, in Führung zu gehen. Dennoch gerieten wir durch zwei vermeidbare Gegentreffer in Rückstand“, so der Chefcoach. Sein Fazit: „Wir müssen in den Strafräumen besser agieren. Gegen Großaspach und Balingen fehlte uns vorne die Kaltschnäuzigkeit, während wir hinten zu schläfrig waren.“ Diese Fehler gilt es nun im Rahmen eines fortschreitenden Entwicklungsprozesses abzustellen.

Die bitteren und letztlich vermeidbaren Niederlagen gegen das unangefochtene Spitzenduo der Oberliga Baden-Württemberg ändern laut Abele jedoch nichts am insgesamt positiven Saisonverlauf des VfR. „Wir sind sehr ambitioniert und dementsprechend auch etwas enttäuscht, dass es uns nicht gelungen ist, gegen die Top-Teams zu punkten. Nichtsdestotrotz spielen wir eine sehr gute Saison“, sagt Abele und führt den hohen Punkteschnitt als Beleg an. Diese starke Saison soll nun erfolgreich abgeschlossen werden: „Wir möchten als Dritter über die Linie gehen. Dafür brauchen wir am Donnerstag drei Punkte“, verdeutlicht Abele. Folgerichtig dürfen sich die VfR-Fans auf eine topmotivierte Mannschaft im Saisonendspurt freuen. Der dritte Platz wäre keineswegs die goldene Ananas.

Personalsituation:

Gegen Zuzenhausen werden Altin Vrella, Alexandru Paraschiv und Isaac Okwubor wieder zum Kader gehören. Während Manfred Osei Kwadwo definitiv ausfällt, ist der Einsatz von Umut Sentürk derzeit noch fraglich.

Bilanz:

In den vergangenen Jahren kam es zwischen dem VfR und dem FCZ häufiger direkten Duellen. Seit der Saison 2009/10 trafen beide Mannschaften insgesamt 18 Mal aufeinander. Die Statistik spricht für die Rasenspieler: acht Siege für den VfR, fünf Unentschieden, fünf Erfolge für Zuzenhausen. Das Hinrundenspiel gewann der VfR souverän mit 5:1. Die damaligen Mannheimer Torschützen: Pander, Korte, Esswein und Okwubor (2).

Zusätzliches:

Im FanShop findet noch einmal ein Sonderverkauf statt – manche Artikel sind bis zu 70 % reduziert. Für die kulinarische Komponente sorgt zusätzlich Peggie & Biff’s Mac and Cheese Foodtruck, der auf dem Stadionvorplatz eine Vielzahl leckerer Speisen anbietet.

Derweil erhält jeder Besucher des VIP-Raums eine Tageskarte von Pfitzenmeier. Darüber hinaus freut sich der VfR, das 1000. Vereinsmitglied im Verein willkommen zu heißen.

Quelle VfR Mannheim