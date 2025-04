Ludwigshafen – Stadt startet Umfrage zum Fußverkehr in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Die Stadt erstellt derzeit ein Konzept zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs in Ludwigshafen. Ziel des Konzepts ist es, Sicherheit und Attraktivität zu verbessern, Maßnahmen zur Behebung von Mängeln und Defiziten umzusetzen und den Fuß- und Radverkehrsanteil insgesamt zu erhöhen. Dabei sind Verwaltung, Politik, Interessensvertretungen und Bürgerschaft eingebunden.

Bürger*innen sind gefragt

Den Anfang macht das Thema Fußverkehr. Ab Samstag, 19. April bis Sonntag, 18. Mai 2025 können sich Interessierte unter www.ludwigshafen-diskutiert.de an einer Online-Umfrage dazu beteiligen. Ziel der Umfrage ist es, Erfahrungen, Meinungen und Hinweise zu erhalten, die anschließend in die Entwicklung eines alltagstauglichen Fußverkehrskonzepts einfließen. Die Beteiligung an der Umfrage dauert nur rund 10 bis 15 Minuten.

Kernstück der Umfrage sind Karten, auf denen im Gebiet der Innenstadt Gefahrenstellen oder sonstige verbesserungswürdige Punkte markiert werden können, ebenso können darauf die derzeitig am häufigsten genutzten Fußwegeverbindungen sichtbar gemacht werden. Allgemeine Fragen zu den derzeit genutzten Verkehrsmitteln oder zu den Ansprüchen an die Infrastruktur ergänzen die Umfrage. Schließlich werden statistische Fragen zur ausfüllenden Person abgefragt. Alle eingegebenen Daten werden anonymisiert weiterverarbeitet.

Zeitgleich zur Umfrage führt das von der Stadtverwaltung beauftragte Büro R+T Verkehrsplanung GmbH aus Darmstadt eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur durch.

Weitere Umfrage zum Radverkehr und Workshops im Sommer

Voraussichtlich im Juni oder Juli dieses Jahres wird eine weitere Online-Beteiligung zum Thema Radverkehr folgen. Ergänzend zu den Online-Beteiligungen werden ebenfalls im Sommer für beide Themen separate Workshops für Bürger*innen angeboten, um allen Interessierten Gelegenheit zu geben, direkt mit der Verwaltung und dem Planungsteam ins Gespräch zu kommen. Die Termine zur Online-Beteiligung zum Thema Radverkehr und zu den Workshops werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Gesamtkonzept soll Anfang 2026 fertig sein

Das fertige Gesamtkonzept wird voraussichtlich Anfang 2026 vorliegen und die Grundlage für eine Umsetzung notwendiger Schritte zum rad- und fußverkehrsfreundlichen Verkehr in Ludwigshafen sein. Anschließend wird der Stadtrat über die Umsetzung entscheiden.

Quelle Stadt Ludwigshafen