Ludwigshafen – Einbruch in Entsorgungsbetrieb

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht vom 14.04. auf den 15.04.2025 brachen Unbekannte mehrere Kellerräume im Stadtteil Friesenheim auf. In der Luitpoldstraße (nahe Kreuzstraße) brachen Unbekannte mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Trockenbaumaschine gestohlen. Einige Häuser weiter in der Luitpoldstraße (Richtung Teichgasse) wurden ebenfalls mehrere Kellerräume in einem ... Mehr lesen »