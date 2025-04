Werbung – Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Fischtheke bei EDEKA Scholz in der Saarlandstraße findest du alles, was das Herz begehrt: von zartem Lachs über köstliche Forellen bis hin zu feinen Meeresfrüchten – alles super frisch und direkt bereit für deinen Feiertagstisch! Also komm vorbei, lass dich beraten und gönn dir was Feines zu ... Mehr lesen »