Dirmstein – Frontalzusammenstoß auf der L455

Dirmstein / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Dienstag, den 15.04.2025 gegen 13:50 Uhr, kam es auf der L455 zwischen Dirmstein und Offstein zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 84-Jährige Fahrer eines PKWs – Fabrikat VW – befuhr dabei die L455 von Dirmstein in Richtung Offstein. Eine 56-jährige Fahrerin eines Jeeps befuhr die L455 in entgegengesetzter Richtung. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr der 84-Jährige grundlos über einen längeren Zeitraum auf der Gegenfahrbahn, wodurch es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beim Zusammenstoß wurden die Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert, der VW-Fahrer überschlug sich zudem einmal. Beide Personen wurden durch den Verkehrsunfall schwerverletzt. Weiteres wird im Nachgang in den jeweiligen Krankenhäusern untersucht. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 50.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergung beider Fahrzeuge musste die Fahrbahn gesperrt werden.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken