Worms – Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Worms / L386 / Gauersheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Montag, dem 14.04.2025, kam es gegen 17:39 Uhr, auf der L386 bei Gauersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Zwei PKW und ein Motorrad befuhren in dieser Reihenfolge die L386 aus Richtung Stetten kommend in Richtung Kirchheimbolanden. Auf Höhe der Einmündung Gauersheim bremste die 40-jährige Führerin des vorausfahrenden PKW, aufgrund einer verletzten, auf der Straße sitzenden Taube bis auf Schrittgeschwindigkeit ab. Die 22-jährige Führerin des unmittelbar nachfolgenden PKW bremste ebenfalls bis auf Schrittgeschwindigkeit ab und konnte so, einen Zusammenstoß mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug verhindern. Der 23-jährige Fahrer des mit zwei Personen besetzten, nachfolgenden Motorrads konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden PKW auf. Der Motorradfahrer und seine 23-Jährige Sozia stürzten. Sie wurden nach der notwendigen Erstversorgung mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Die Führerinnen der beiden PKW blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L386 voll gesperrt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail

drucken