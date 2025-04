Weinheim – Bahnhof-Verschönerung geht weiter Nächtlicher Einsatz des Weinheimer Bauhofs – Konzertierte Aktion mit der Bahn am Mittwoch

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Manche Dinge gehen nachts einfach besser. Wie zum Beispiel die

Grundreinigung der nördlichen Unterführung am Weinheimer Hauptbahnhof.

Denn diese geschieht mit heißem Wasser, wenn sie die erwünschte Wirkung haben soll, also besser

ohne Passanten. Und das ist am Bahnhof tagsüber schwierig. Also rückte ein Trupp des

Weinheimer Baubetriebshofs in der Nacht von Montag auf Dienstag der Unterführung zu

Leibe, arbeitete mehrere Stunden, bis Boden, Wände und Decken sauber waren. Denn in

einem nächsten Arbeitsschritt, rückten in Ablösung der Nachtschicht die Maler und

Straßenpfleger des Bauhofs aus, um die südliche Wand der Unterführung sowie den

Treppenaufgang neu zu streichen.



Das ist nach der spektakulären Grafitti-Aktion vom Wochenende die nächste

Verschönerungs-Aktion am Weinheimer Hauptbahnhof, die im Zusammenhang mit den

Heimattagen steht, an denen sich Weinheim möglichst schön präsentieren will. Am

Dienstagmittag setzten die Stadt-Mitarbeiter dann ihre Arbeiten fort, entfernten unzählige

unrechtmäßig angebrachte Aufkleber von Masten, Schildern und Wartehäuschen.

Am Mittwoch gehen die Arbeiten weiter, dann will auch die Deutsche Bundesbahn im

Rahmen des bundesweiten Aktionstages „Sorry, Schmutz, Frühjahrsputz“ ihre Immobilie

und ihre Anlagen reinigen und aufhübschen.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim