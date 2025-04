Speyer – Ein Licht der Hoffnung schenken Malteser Hilfsdienst Speyer spendet Osterkerze an den Dom

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr spendet der Malteser Hilfsdienst in der Diözese Speyer die Osterkerze an den Speyerer Dom. Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf und sein Stellvertreter Matthias Geist übergaben das „Licht der Hoffnung” feierlich an Domkustos und Domdekan Dr. Christoph Kohl.

„Mit der Spende der Osterkerze an den Dom verbinden wir unsere Hoffnung auf Frieden”, so Wolf und Geist. „Friedensarbeit ist ein elementarer Bestandteil unserer Dienste als Hilfsorganisation – ganz besonders in Zeiten von Unsicherheit, Angst und Krieg.” Der Kustos des Doms nahm die Kerze, die traditionell im Speyerer Karmel gefertigt wird, dankend entgegen. „Die Osterkerze hat für uns Christen eine besondere Bedeutung, denn sie führt uns vor Augen, dass es trotz aller Dunkelheit und aller Bedrohungen Licht und Hoffnung für uns gibt”, sagt Kohl. Die Osterkerze brennt nach der Osternacht täglich im Dom und ist damit das Symbol für „Christus, das Licht der Welt”, so der Domdekan.

Zur Tradition der Osterkerze

In der Osternacht wird die Osterkerze in einer Prozession als einzige Lichtquelle in den dunklen Dom getragen. Beim feierlichen Einzug erfolgt der dreimalige Ruf “Lumen Christi”, “Licht Christi”, auf den die Gemeinde mit “Deo Gratis”, “Dank sei Gott”, antwortet. Währenddessen wird das Feuer der Osterkerze an alle Gläubigen weitergegeben, die ihre Kerzen daran anzünden und damit die Kirche erhellen. Auf den Leuchter gestellt, symbolisiert die Osterkerze den erhabenen Christus als Sieger über den Tod. Die weiße Farbe der Kerze steht für die Hoffnung und das neue Leben. Sie muss, wie alle liturgischen Kerzen, aus einem bestimmten Anteil an Bienenwachs gefertigt sein. Das rührt von der früheren Tradition, nur die edelsten Materialien für den liturgischen Gebrauch zu verwenden. Im Dom brennt die Osterkerze von da an im Altarraum.

Zum Malteser Hilfsdienst

Der Malteser Hilfsdienst ist mit über einer Million Mitgliedern und Förderern einer der großen caritativen Dienstleister in Deutschland. 1953 durch den Malteserorden und den Deutschen Caritasverband gegründet, steht der christliche Dienst an Bedürftigen und Menschen in Not im Mittelpunkt der Arbeit. In der Diözese Speyer engagieren sich mehr als 2.000 Aktive im Ehren- und Hauptamt an 15 Standorten in der Pfalz und Saarpfalz für den Malteser Hilfsdienst: Im Katastrophenschutz und Sanitätsdienst genauso wie in der Erste-Hilfe-Ausbildung oder in den ehrenamtlichen Sozialdiensten oder der Jugendarbeit. Der Auslandsdienst der Malteser fördert Partner in aller Welt und entsendet Fachkräfte in Krisengebiete.

Bild: (v.l.n.r.): Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Kohl, Prof. Dr. Christopher Wolf, Diözesanleiter des Malteser Hilfsdienstes, Matthias Geist, stellvertretender Diözesanleiter und Domdekan und Domsakristan Markus Belz bei der Übergabe der Osterkerze 2025 im Speyerer Dom © Domkapitel Speyer, Foto Klaus Landry

