Sinsheim – Das neue Inside ist da!

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das informative Sinsheimer Veranstaltungsheft von Mai bis August 2025. Die Stadtverwaltung Sinsheim bietet ihren Bürgern einen ganz besonderen Service: Kompakt, in einem handlichen Heftchen im DIN A6 Format, informiert die Stadt im „Inside“ über viele kommende Veranstaltungen in Sinsheim.

Ob städtische Veranstaltung, Kunstausstellungen, Theater, Konzerte, Lesungen, Flohmärkte, Veranstaltungen für Kinder, oder vieles mehr. Ein vielfältiges kulturelles Angebot liegt der Stadt am Herzen.

Das Inside ist kostenlos und liegt in allen öffentlichen Einrichtungen und vielen anderen Stellen in der Stadt aus. Die digitale Version kann auf der städtischen Homepage unter www.sinsheim.de/inside heruntergeladen werden.

Quelle: Stadt Sinsheim