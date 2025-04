Schifferstadt – Tragischer Unglücksfall am Rehbach: Unterstützung für die Familie von Felix

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Unterstützung für die Familie von Felix – In Gedenken an einen jungen Fußballer aus Schifferstadt, der viel zu früh gegangen ist. Der kleine Felix der durch einen tragischen Unglücksfall am Rehbach diese Woche ums Leben kam. Sein Fußballverein, der FSV Schifferstadt, bei dem der kleine Felix seit der Bambini-Zeit Fußball spielt organisierte jetzt einen Spendenaufruf.



Mit dieser Spendenaktion soll die Familie in dieser schweren Zeit unterstützt werden.

Jede Spende – so klein sie auch sein mag – ist ein Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls.Danke für eure Unterstützung.

Zum Spendenaufruf:

https://www.gofundme.com/f/unterstutzung-fur-die-familie-von-felix-chr-in-gedenken?attribution_id=sl:41376384-878d-437b-9cbb-0338c49342ce&lang=de_DE&utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=whatsapp

Bild-Quelle: Privat

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

