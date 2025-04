Rhein-Pfalz-Kreis – Landratswanderung am 17.Mai in Otterstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Otterstadt – Landrat Körner lädt zur Landratswanderung am 17. Mai in Otterstadt ein. Wunderschöne Natur und viele spannende Einblicke: Landrat Clemens Körner lädt alle Bürgerinnen und Bürger für Samstag, 17. Mai, zu seiner nächsten Landratswanderung in Otterstadt ein. Gemeinsam mit Ortsbürgermeister Theo Böhm können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur die schöne Umgebung am (Alt-)Rhein und Auenwald erkunden,

sondern auch viele Informationen zu aktuellen Themen der Ortsgemeinde und des Kreises erhalten.

Auf der Wanderstrecke warten unter anderem einige Haltepunkte auf die Teilnehmenden, an denen Ortsbürgermeister Theo Böhm, der Beigeordnete Harald Endres, Revierförster Georg Spang sowie Günter Katz über die jeweils spezifischen Aspekte zu Umwelt, Natur und Politik informieren werden. Die Wanderer können natürlich auch Fragen stellen und sich im offenen Dialog mit dem Landrat und den Referenten austauschen.

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Musikverein Otterstadt, Kollerstrasse 8 – öffentliche Parkplätze sind im Bereich der Straße vorhanden. Um 13.30 Uhr zieht die Wandergruppe los. Die Wanderstrecke ist rund zehn Kilometer lang, die Teilnehmenden sollten daher gut zu Fuß sein und festes Schuhwerk tragen. Zum Abschluss warten auf die Wandergruppe ein kleiner Umtrunk und Imbiss, um die Wanderung entspannt ausklingen zu lassen.

Für eine bessere Planbarkeit wird um Anmeldung bis Dienstag, 6. Mai, unter der E-Mail-Adresse veranstaltungen@rheinpfalzkreis.de gebeten.

Foto Quelle- Uwe Stanzl / Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

