Mannheim – Verkehrsberuhigung für die Lange Rötterstraße abgeschlossen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.In den vergangenen Monaten hat die Stadt Mannheim die Lange Rötterstraße zu einem „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich” umgebaut. Damit wurde das Stadtteilzentrum in der Neckarstadt-Ost aufgewertet und behält gleichzeitig seine Funktion als wichtige Geschäfts- und Erschließungsstraße im Quartier. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen. Die Stadt hat hier rund 300.000 Euro investiert – 100.000 Euro davon kamen aus dem Beteiligungshaushalt der Stadt.

Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell sagt: „Der nun verkehrsberuhigte Bereich fördert das Klima in der Umgebung und durch die Möglichkeit zum Verweilen, auch das gesellschaftliche Miteinander. Im Zuge der Baumaßnahme wurden neue Bäume gepflanzt, Fläche entsiegelt und neuer barrierefreier Raum für Bewegung und Aufenthalt geschaffen.”

„Mit dem neuen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich können alle Geschäfte in der Straße einwandfrei beliefert und vor allem von Kunden erreicht werden. Durch höhere Aufenthaltsqualität und Sicherheit für die Menschen vor Ort wird diese belebte Geschäftsstraße noch attraktiver. Die Planung entstand auf Wunsch und in enger Abstimmung mit der Bürgerschaft vor Ort”, ergänzt der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer.

Neu: Tempo 20 im Bereich

Der „verkehrsberuhigte Geschäftsbereichs” liegt zwischen dem Knotenpunkt Käfertalerstraße und der Geibelstraße. Auch der Rechtsabbieger in Richtung Alter Messplatz an der Kreuzung zur Käfertalerstraße wurde für eine bessere Querbarkeit in Teilen zurückgebaut. In dem Bereich ist künftig Tempo 20 erlaubt. Darauf weisen Schilder am Anfang und Ende des Bereichs hin.

Hintergrund

Die Lange Rötterstraße bildet eine Hauptverkehrsachse im Stadtteil Neckarstadt-Ost und erschließt die Schulen, Gewerbe- und Bürostandorte sowie Einkaufsbereiche. Eine Querschnittszählung ergab ein Verkehrsaufkommen von 7.308 Kraftfahrzeugen sowie 1.981 Radfahrenden in 16 Stunden (6-22 Uhr).

Aus der Bürgerschaft kam über den Beteiligungsaushalt der Antrag, die Lange Rötterstraße durch eine Sperrung mit Fußgängerzone oder eine Fahrradstraße für die Anwohnerinnen und Anwohner aufzuwerten. Auch aus dem Gemeinderat wurden ähnliche Forderungen immer wieder gestellt. Da die Straße eine wichtige Sammelstraße mit Erschließungsfunktion ist, konnte dies so nicht umgesetzt werden. In mehreren Gesprächen mit allen Beteiligten wurde daher als Lösung die Schaffung eines „verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs” mit Tempo 20 favorisiert.

Auf einer Länge von ca. 250 Metern erfolgt die Verkehrsberuhigung zwischen Knotenpunkt Käfertalerstraße und Geibelstraße durch punktuelle Aufweitungen der Gehwegbereiche mit zwei Fahrbahnverengungen und Querungsstellen. Eine davon (am REWE / Penny) ist mit einem barrierefreien Blindenleitsystem ausgestattet. Insgesamt 23 neue Fahrradbügel bieten zusätzliche Abstellfläche für den Radverkehr. Zwei Anlieferzonen stehen dem Lieferverkehr zur Verfügung. 45 bestehende Parkplätze blieben erhalten, während 200 m² zusätzliche Bewegungs- und Aufenthaltsfläche mit einer „Babbel-Bank” zum Niederlassen (wird noch aufgestellt) sowie sieben neue Bäume entstanden sind. Rund 115 m² zusätzliche Fläche wurde entsiegelt. Die Asphaltdeckschicht und defekte Rinnenplatten wurden erneuert, für ein optisch harmonisches Erscheinungsbild wurde das vorhandene Betonpflaster wiederverwendet. Die Beschilderungen und Straßenmarkierungen wurden an den vorhandenen Zustand angepasst. Die sukzessive Umsetzung der Maßnahme erfolgte seit Oktober 2024 durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice. Der Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung hat die Vorplanung und Abstimmung mit der Bürgerschaft übernommen.

