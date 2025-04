Mannheim – Kirche auf dem Maimarkt – „Das Leben feiern“

Mannheim /Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Premiere in Halle 27: Erstmals sind Evangelische und Katholische Kirche Mannheim gemeinsam präsent. Info- und Erlebnisstand zu Wendepunkten im Leben. „Das Leben feiern“ – das ist Motto des erstmals ökumenischen Kirchenstandes auf dem Maimarkt 2025. Am Erlebnisstand in Halle 27 erwartet die Besucher:innen vom 26. April bis 6. Mai ein lebensfrohes Angebot, das Schönes und Schweres gleichermaßen aufgreift. Zentrum des Standes ist ein langer Tisch mit der Einladung „An Gottes Tisch ist Platz für Dich“.

„Freundlich, fröhlich und informativ“, sagt Pfarrerin Nina Roller vom Studio Herrlichkeit der Evangelischen Kirche, tischen die beiden großen Konfessionen verschiedene Lebensfeiern auf, bei denen sie Menschen begleiten. An dem großen Stand, der bunt wie das Leben ist, so der katholische Dekanatsreferent Matthias Leis, können sich die Besucher:innen auf originelle Mitmach-Aktionen und Giveaways freuen. Gespräche gehören ebenso dazu wie Andachten und Informationen.

Das Motto „Das Leben feiern“ passt in die Zeit nach Ostern, ist sich das vierköpfige Konzeptionsteam, zu dem mit Nina Roller und Matthias Leis auch Valentina Ingmanns (Studio Herrlichkeit) und Chris Lee (Katholische Kirche) gehören, einig. „An Ostern feiern wir in den Kirchen das Leben, das nicht unterzukriegen ist. Hoffnung und Freude stehen dabei im Zentrum.“ Diese Themenwahl ist eine ganz bewusste Entscheidung mit Blick auf weltweite Krisen und vielfache Verunsicherung. Valentina Ingmanns ist überzeugt: „Wer feiert, übt sich in Dankbarkeit und Gemeinschaft und schöpft Kraft für die Zukunft. Beim Feiern wächst Zuversicht.“

Ein langer Tisch – ein Ort der Gemeinschaft, des Feierns, des Essens, des Gebets

Gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander essen, reden, sich über den Alltag und die Veränderungen im Leben austauschen, dazu wird am Stand eingeladen. Der Tisch, der auch als Altar fungiert und täglich Ort der Andachten ist, steht symbolisch für das gemeinsame Feiern und Sich-Stärken bei Gott und in der Gemeinschaft. „Ganz ähnlich wie beim Abendmahl“, sagt Pfarrerin Roller. Die Besucher:innen können sich dort selbst mitgebrachtes Essen schmecken lassen, an den Aktionen teilnehmen und sich informieren darüber, wie Kirche bei so wichtigen Lebensstationen wie Geburt, Kita-Start und Einschulung, Ausbildungsbeginn und Umzug, Heirat und Trennung, Krankheit, Heilungsprozesse und Abschiede die Menschen begleitet.

Die Kirchen sind Profis bei Lebensübergängen

„Von der Geburt bis zum Tod treten wir immer wieder in Neues ein. Das ist nicht selten mit Freude und Verunsicherung zugleich verbunden“, sagt Pfarrerin Roller. „Wir begleiten und feiern solche Übergänge. Darin sind wir als Kirche Profis. Menschen, die in Veränderungen leben, wollen wir Gottes Segen schenken“, ergänzt Dekanatsreferent Leis. Informationen gibt es zu den klassischen kirchlichen Lebensfesten wie Taufe, Erstkommunion, Konfirmation, Firmung, Trauung und Trauerfeier. Darüber hinaus rücken Anlässe, Möglichkeiten und manch überraschender Grund in den Blick, um das Leben zu feiern. „Uns ist wichtig, verschiedene Bereiche der Kirche sichtbar zu machen. Es gibt viele Übergänge im Leben, die es zu feiern lohnt und die wir feiern“, betont Christian Lee. Bei den Gesprächen möchte sich das Team von den Besucher:innen auch für die eigene kirchliche Praxis inspirieren lassen.

Erlebnisstand mit Foto-Box und Lebenslieder-Disco für Gemeinschafts-Playlist

„An Gottes Tisch ist Platz für Dich“ ist der lange Tisch überschrieben. Die Menü-Karte greift die Lebensthemen auf, Tischsets für Kinder laden zum Ausmalen ein. Ein Glücksrad, bei dem jeder Versuch gewinnt, bringt die Besucher:innen in Schwung. Als Hauptgewinn winkt ein Sundowner-Drink hoch über den Dächern der Quadratestadt: Dann lädt das Team zum Holy Aperoly auf dem Turm der CityKirche Konkordien ein. Ganz im Party-Sinn gibt es eine Foto-Box, bei der die Besucher:innen ihre Momentaufnahmen mit einem Statement beschreiben können. Die Fotos werden mitgenommen oder Teil einer Bilderwand am Stand.

Wer Freude an Liedern und Tanzen hat, kann bei der Lebenslieder-Disco mitmachen. Die Besucher:innen können tanzen, die Lebenslieder anderer entdecken und ihre eigenen Lebenslieder rund um Liebe, Freude und Trauer aufschreiben. So entsteht dann eine Gemeinschafts-Playlist, die auch zuhause angehört werden kann.

Täglich um 13 Uhr Andacht mit Segen, um 14 Uhr Tagesthema mit Expert:innen

Bereits im letzten Jahr kam bei Besucher:innen und in der Standnachbarschaft eine kurze Pause bei einer Andacht gut an. Deshalb heißt es täglich um 13 Uhr „Zu Tisch!“ mit dem Mottolied „Ich sing Dir mein Lied“, einem kurzen Impuls sowie einer geistlichen Übung zum Thema des Tages. Zum Tagesthema sind täglich wechselnd Expert:innen am Kirchenstand für einen informativen Talk zu ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Wendepunkten. Am Tisch geht es dann um diese Themen:

26.04. Das Leben feiern

27.04. Das Leben feiern – wenn das Leben beginnt

28.04. Das Leben feiern – wenn wir größer werden

29.04. Das Leben feiern – wenn wir erwachsen werden

30.04. Das Leben feiern – wenn wir uns zusammentun

01.05. Das Leben feiern – wenn wir uns trennen

02.05. Das Leben feiern – wenn wir krank sind und heilen

03.05. Das Leben feiern – wenn wir älter werden

04.05. Das Leben feiern – immer wieder sonntags

05.05. Das Leben feiern – wenn das Leben endet

06.05. Das Leben feiern

Premiere in der Ökumene

„Da sein, wo die Menschen sind“ – mit dieser Überzeugung ist die Evangelische Kirche Mannheim seit Jahrzehnten auf dem Maimarkt. Vergangenes Jahr hat erstmals das 2024 gegründete Innovationsprojekt ‘Studio Herrlichkeit‘ der Evangelischen Kirche Mannheim mit großer Resonanz die dortige Präsenz gestaltet. Nun, ein Jahr später, findet gemeinsam mit der Katholischen Kirche Mannheim die ökumenische Premiere statt. Das wurde schon im vergangenen Jahr auf dem Maimarkt besiegelt.

Das Team

Das Standkonzept für 2025 haben Evangelische und Katholische Kirche gemeinsam entwickelt. Als Hauptverantwortliche spielen sich Pfarrerin Nina Roller und Valentina Ingmanns vom Studio Herrlichkeit mit Dekanatsreferent Matthias Leis und Projektreferent Chris Lee vom Katholischen Stadtdekanat Mannheim inhaltlich die Bälle zu. Die grafische Galtung stammt von Valentina Ingmanns, Licht- und Tontechnik kommt von Joshua Nerz, Illustrator Valentin Krayl steuert die Motive und Bilder rund um die Lebenssituationen bei. Den Stand in seiner individuellen Gestaltung baut der Mannheimer Messebauer Tom Schilling. Zum Team gehören auch rund 30 Ehrenamtliche und Hauptamtliche, die für die Besucher:innen da sind.

Infos: „Das Leben feiern“ in Halle 27 am Stand der Evangelischen und der Katholischen Kirche auf dem Maimarkt 2025, 26. April bis 6. Mai, 9 bis 18 Uhr. Täglich um 13 Uhr Andacht, täglich um 14 Uhr informativer Expert:innen-Talk zu einem Tagesthema. (dv/schu).

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim