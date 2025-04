Mannheim – Gesamtpreisgeld von 50.000 Euro für die besten Gründungsideen: Jetzt für den Mannheimer Existenzgründungspreis MEXI 2025 bewerben

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mannheimer Existenzgründungspreis (MEXI) geht in die nächste Runde: Auch 2025 bietet er innovativen Start-ups aus Mannheim wieder die Chance, ihre Geschäftsideen voranzutreiben und vorzustellen. Alle Gründer*innen, die ihr Unternehmen in Mannheim in den letzten drei Jahren gestartet haben, können sich bis zum 31. Juli 2025 bewerben.

Der MEXI zählt zu den bedeutendsten regionalen Preisen für Start-ups in Deutschland und prämiert herausragende Gründungen in den vier Kategorien Technologie (gesponsert von Roche), Dienstleistungen (gesponsert von der Sparkasse Rhein Neckar Nord), Impact (gesponsert von Essity) und Fashion (gesponsert vom Fachmagazin „TextilWirtschaft” der DFV-Mediengruppe in Frankfurt).

Die bisherige Kategorie “Social Economy” heißt ab diesem Jahr “Impact” und zeichnet Gründungen aus, die unternehmerisches Denken und marktwirtschaftliches Handeln mit einem positiven gesellschaftlichen oder ökologischen Beitrag verbinden. Diese Kategorie richtet sich an Gründer*innen von wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsmodellen mit gesellschaftlicher Verantwortung (Lösungen für soziale Herausforderungen, Förderung von Bildung, Inklusion oder Chancengleichheit) oder ökologischen Innovationen (nachhaltige Technologien, ressourcenschonende Geschäftsmodelle und Klimaschutzmaßnahmen).

Die Erstplatzierten in den Kategorien Technologie, Dienstleistungen und Impact erhalten jeweils 10.000 Euro, gestiftet von den jeweiligen Sponsoren. Die Erstplatzierten in der Kategorie Fashion erhalten einen Mediapreis in Höhe von 10.000 Euro sowie einen Geldpreis von 2.500 Euro, gesponsert von der TextilWirtschaft. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Preisgelder von 1.500 bzw. 1.000 Euro, ermöglicht durch die Unterstützung des Vereins KMU GmbH & Co. KG, der Unternehmertum in der Region stärkt. Die Finalist*innen jeder Kategorie erhalten zusätzlich ein Pitch-Training mit der Agentur dreivondrei, um sich optimal auf die Endrunde vorzubereiten. Alle Gewinner*innen des MEXI dürfen sich neben dem Preisgeld über eine Berichterstattung in den Medien der Mannheimer Wirtschafts- und Strukturförderung sowie in dem Magazin Stadt im Quadrat freuen.

Große Preisverleihung am 18. September

“Gründungsförderung ist ein wesentlicher Baustein unserer wirtschaftspolitischen Strategie. Denn innovative, kreative Geschäftsmodelle erfolgreicher Mannheimer Gründer*innen machen den Wirtschaftsstandort Mannheim zukunftssicher”, so Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle.

Die Gewinner*innen werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Die große Feier zur Preisverleihung findet am 18. September 2025 in Mannheim statt. Organisiert wird das Event von der Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim gemeinsam mit NEXT MANNHEIM. Im November 2025 präsentieren sich die Gewinner*innen außerdem beim Mannheimer Wirtschaftsforum.

„Mit der Verleihung des MEXI schaffen wir Sichtbarkeit für die unternehmerische Kreativität und die Erfolgsgeschichten von Mannheimer Gründer*innen”, betont Christiane Ram, Leiterin der Wirtschafts- und Strukturförderung.

Bewerbungen für den MEXI 2025 sind bis zum 31. Juli 2025 per E-Mail an mexi@next-mannheim.de möglich. Voraussetzung für die Bewerbung ist unter anderem eine Gründung nach dem 31. März 2022. Unternehmenssitz muss Mannheim sein. Alle Informationen rund um den MEXI und zum Bewerbungsverfahren gibt es unter: https://www.mannheim.de/de/mexi-bewerbung-2025

Foto: NEXT MANNHEIM – Aljosha Wohlgemuth

Quelle: Stadt Mannheim