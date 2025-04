Mannheim – Bildungsstätte der Handwerkskammer Mannheim weiter ein ausgewiesenes CompetenzCenter

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kooperation mit Fischerwerken zur Befestigungstechnik – Regelmäßige Tagungen halten über Innovationen und Weiterentwicklungen auf dem Stand

Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist „CompetenzCentrum Befestigungstechnik“. Was bislang nur auf dem Papier stand, ist nun hoch offiziell auf einem Schild im Eingangsbereich der Bildungsstätte in der Mannheimer Gutenbergstraße nachzulesen. Dort überreichte Thomas Kuhn von den Fischerwerken GmbH & Co.KG als Initiator des Kooperationsprojekts jüngst die Tafel an den Leiter der Bildungsakademie, Geschäftsführer Marcus Braunert, und die Bereichsleiterin Überbetriebliche Ausbildung, Michaela Czernotzky.

Zusammenarbeit aufgefrischt

Eigentlich besteht die Zusammenarbeit zwischen den Fischerwerken und der Bildungsakademie schon seit vielen Jahren. Bereits 2003 wurde eine erste Vereinbarung unterschrieben, die die Bildungsstätte als „CompetenzCentrum Befestigungstechnik“ auswies. Doch mit der Vertragserneuerung im vergangenen Jahr, die zugleich mit verbesserten Inhalten des Projekts einherging, wurde die Zusammenarbeit aufgefrischt und mit dem offiziellen Schild bestätigt.

Ausbilder werden geschult

Die Fischerwerke bieten als Unternehmen für innovative Befestigungstechnik Seminare, Schulungen und Informationen zu Befestigungs- und Verankerungstechnik an. „Wir werden versuchen, dies möglichst in die überbetriebliche Ausbildung zu integrieren“, sagt Michaela Czernotzky. Mit ihrem Kooperationskonzept möchten die Fischerwerke das Grundwissen der Dübel- und Verankerungstechnik vermitteln und gleichzeitig die Kompetenzanforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik erfüllen. Bei jährlich stattfindenden CompetenzCenter-Tagungen werden Innovationen und Weiterentwicklungen besprochen, die Zusammenarbeit optimiert und der Austausch untereinander gefestigt. „Ein Ziel ist, Ausbilder so zu schulen, dass sie als Referenten im Namen von Fischer in der Bildungsakademie die Schulung der Auszubildenden im Bereich Befestigungstechnik und Verankerungstechnik selbst übernehmen können“, informiert Michaela Czernotzky.

Kontakt für Informationen rund um die überbetriebliche Ausbildung in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald per E-Mail an ueba@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald