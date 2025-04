Ludwigshafen – Bei Fixierung Widerstand geleistet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag (14.04.2025), gegen 23:50 Uhr, verständigte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Heinigstraße die Polizei, da ein Mann seit geraumer Zeit laut schreiend auf dem Gelände der Tankstelle herumlief. Nachdem die Polizeikräfte vergeblich versuchten, den Mann anzusprechen und zu beruhigen, sollte dieser nach Ausweispapieren durchsucht werden. Da er weiterhin lautstark schrie, sich fortwährend bewegte und mit den Armen gestikulierte, sollte der Mann mittels Handfesseln fixiert werden. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand durch Sperren der Arme und ungezielten Tritten. Schließlich gelang es, den 40-Jährigen, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zu fixieren und zwecks Einweisung in ein Krankenhaus an den kommunalen Vollzugsdienst zu übergeben. Während der Fixierung schlug der Mann immer wieder mit seinem Kopf gegen den Boden, wodurch er sich selbst leichte Verletzungen zuzog. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen konnte eine Tüte mit circa 20 Gramm Amphetamin sichergestellt werden.

