Landau – Stadtbibliothek an Karsamstag geschlossen – Öffnungszeiten der städtischen Galerien über Ostern

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Bitte beachten: An Karsamstag, 19. April, bleibt die Stadtbibliothek Landau

geschlossen. Auch der Rückgabecontainer kann nicht genutzt werden. Darauf

macht die Stadtverwaltung jetzt aufmerksam und bittet um Verständnis.

Kulturinteressierte, die über die Osterfeiertage Kunst genießen möchten, haben

in den städtischen Galerien dazu die Möglichkeit:

In der Städtischen Galeria Villa Streccius ist noch bis Sonntag, 27. April, die

Ausstellung „Resonanzen“ mit Werken von Thomas Glas und Samuel Salcedo zu

sehen. Diese kann an Karsamstag und Ostersonntag von 14 bis 17 Uhr besucht

werden. An Karfreitag und Ostermontag bleibt die Galerie geschlossen.

Das Frank-Loebsche Haus ist an Karsamstag und an Ostersonntag von 11 bis 13

Uhr geöffnet. Zu sehen ist dort neben den Dauerausstellungen „Juden in Landau

– vom Mittelalter bis zum Holocaust“ und „Sinti und Roma – Aus der Mitte der

Gesellschaft-In der Mitte der Gesellschaft?“ noch bis 25. Mai die Ausstellung „Ins

Offene“ mit Werken von Kunststudierenden der RPTU in Landau. An Karfreitag

und Ostermontag ist das Frank-Loebsche Haus geschlossen.

Bildunterschrift: Die Landauer Stadtbibliothek bleibt an Karsamstag geschlossen.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.