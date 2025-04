Landau – Nächstes Bierfest findet 2026 statt!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das erste Landauer Bierfest im Jubiläumsjahr 2024 war ein voller Erfolg – und die Veranstaltung soll in den kommenden Jahren regelmäßig in der südpfälzischen

Metropole stattfinden.

Für 2025 haben die Stadtverwaltung, ihr Büro für Tourismus (BfT) und dessen Veranstaltungspartner Gaumenfreunde Event GmbH jetzt aber gemeinsam entschieden, dass es kein Bierfest geben wird. Die nächste

Ausgabe ist wieder für das kommende Jahr geplant, dann an einem anderen

Termin als die Fête de la Musique. Diese wird in diesem Jahr mit Unterstützung

der Stadt Landau wie vorgesehen am 21. Juni stattfinden.

Zuvor hatte der Stadtrat der Durchführung des Bierfests grundsätzlich

zugestimmt, aber Bedenken wegen der Terminüberschneidung geäußert und

der Verwaltung und dem BfT aufgetragen, einen anderen Termin für das Bierfest

zu finden. Trotz intensiver Suche konnte wegen weiterer Terminkollisionen und

der Lage von Feiertagen 2025 aber kein geeignetes Datum gefunden werden.

Die Verwaltung stellte das den Fraktionen dar, ebenso wie die Überlegungen zu

Synergieeffekten zwischen Bierfest, Fête de la Musique und Weinerlebnis: etwa

bei gemeinsamer Zelt-Nutzung oder geteilten Kosten beim Zufahrtsschutz.

„Wir hätten das Bierfest gerne durchgeführt, um den Menschen in unserer Stadt

eine Freude zu machen und auch die Freundschaft mit unserer Schwesterstadt

Stadt Landau an der Isar zu feiern“, sagt Oberbürgermeister und

Tourismusdezernent Dominik Geißler. „Dafür gab es im Stadtrat auch eine

Mehrheit – aber eben nicht so breit und aus der Mitte der demokratischen

Fraktionen, wie wir uns das gewünscht hätten. Deswegen findet das nächste

Bierfest in Landau 2026 statt.“

Bürgermeister und Ordnungsdezernent Lukas Hartmann ist überzeugt, dass die

getroffene Regelung aufgrund der Vorzeichen jetzt die richtige ist. Er macht

deutlich, dass alle Feste und Veranstaltungen in Landau mit sehr viel größeren

Herausforderungen zu kämpfen haben als noch vor wenigen Monaten. „Die

Taten von München, Mannheim und Magdeburg haben dazu geführt, dass die

Anforderungen etwa beim Zufahrtsschutz noch viel höher sind. Das betrifft uns

bei unseren städtischen Festen und Veranstaltungen genauso wie andere

Veranstalter. Mit dem ehrenamtlichen Orga-Team der Fête de la Musique sind

wir aber auf einem guten Weg, um die Durchführung für 2025 zu sichern.“

Bildunterschrift: Im Jubiläumsjahr 2024 feierte das Landauer Bierfest Premiere.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.