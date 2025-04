Ladenburg – Freibadsaison 2025

Ladenburg / Metropolregion rhein-Neckar(red/ak) – Die Vorbereitungen für die Freibadsaison 2025 laufen und es wird auf den Saisonstart hingearbeitet. Voraussichtlich am 17. Mai 2025 öffnet das Ladenburger Freibad seine Tore.

Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte können ab Dienstag, den 6. Mai, direkt über die Ladenburg-App erworben werden und sind dann die ganze Saison lang digital gültig. Die Bezahlung erfolgt digital per PayPal oder Kreditkarte.

Zusätzlich wird es einen Vorverkauf von Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte an der Freibadkasse am 6. und 8. Mai von 10 bis 13 Uhr sowie am 7. Mai von 14 bis 17 Uhr geben. Auch während der Saison können im Freibad noch Saisonkarten ausgestellt werden. Die Karten können hier jeweils bar oder mit Karte bezahlt werden.

Saisonkarten für Familien sind ausschließlich im Bürgerbüro erhältlich. Eine Sonderaktion startet am Freitag, den 25. April von 9:00 – 15:00 Uhr. An diesem Tag können die Familienkarten zur sofortigen Mitnahme beantragt werden. Auch danach können zu den üblichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros die Familienkarten erworben werden. Hier kann es allerdings zu Bearbeitungszeiten kommen. Es ist zu beachten, dass die Familienkarte nur für Familien, Ehepaare oder eheähnliche Gemeinschaften erhältlich ist. Kartenzahlung ist möglich.

Interessierte werden gebeten das auf der Homepage vorgefertigte Formular (https://www.ladenburg.de/freibad) ausgefüllt mitzubringen. Die Angaben für die Familienkarten werden beim Erwerb geprüft.

Quelle: Stadt Ladenburg