Heppenheim – Werner Pokorny: Skulpturen! Ausstellungseröffnung am Sonntag, dem 13. April 2025 im Museum

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Es ist eine besondere Ehre für Heppenheim, mit Werner Pokorny einen so bedeutenden Künstler in unserem Museum zu haben“, betonte die Stadtverordnetenvorsteherin Susanne Benyr bei ihrer Begrüßung – und enthüllte gleich noch eine weitere Beziehung Pokornys zur Kreisstadt: er hat am Starkenburg

Gymnasium sein Abitur abgelegt. Zur Eröffnung der Ausstellung „Werner Pokorny – Skulpturen“ waren am Sonntag,

dem 13. April 2025 zahlreiche Besucher ins Heppenheimer Museum gekommen. Auch die Witwe des Künstlers, Frau Gabriele Pokorny, war extra aus Ettlingen angereist. Durch Vermittlung des Heppenheimer Kreistagsabgeordneten Dr. Bruno Schwarz, einem engen Schulfreund von Werner Pokorny, ist es den beiden Kuratoren Luisa Wipplinger vom Museum Heppenheim und Erich Henrich von der Kulturinitiative Leo Grewenig e.V. wieder einmal gelungen, einen Künstler von internationalem Format

im Sonderausstellungsraum des Museums zu präsentieren. Werner Pokorny (1949-2022) zählt zu den wichtigsten deutschen Bildhauern seiner Generation. Er ist vor allem im Südwesten durch seine großen Skulpturen im öffentlichen Raum bekannt geworden. Er studierte nach seinem Abitur Bildhauerei an der Kunstakademie in Karlsruhe. Nach einem Gastaufenthalt in der Villa Romana in Florenz war er von 1998 bis 2013 Professor für Allgemeine Künstlerische Ausbildung mit dem Schwerpunkt Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Wichtige Einzelausstellungen fanden u.a. im Saarland Museum Saarbrücken, in der Kunsthalle Darmstadt, im Mönchehaus Museum Goslar und in der Pfalzgalerie

Kaiserslautern statt. Werner Pokorny lebte und arbeitete in Ettlingen, wo er 2022 verstarb. Bei seiner Einführung in das Werk des Bildhauers ging Erich Henrich sowohl auf die künstlerische Entwicklung von Werner Pokorny als auch auf die Besonderheiten der ausgestellten Werke ein. Pokornys Arbeiten sind hauptsächlich in Holz und Cortenstahl ausgeführt, einem Material, welches er vor allem bei den großen Skulpturen im Außenraum benutzt. In seinen frühen Werken verfremdet er gewachsene Fundstücke zu gestalteten Objekten und reflektiert damit das Verhältnis von Natur und Kultur. Seit den 80er Jahren lässt sich im Werk von Pokorny eine Konzentration auf wenige archetypische Formen des menschlichen Lebens, wie Gefäße oder Schalen etc. erkennen, die er in immer neuen Variationen und Kombinationen bearbeitet. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Grundform des Hauses, die als eine Art „Leitmotiv“ sein ganzes Werk durchzieht. Mit dieser Reduzierung geht auch eine Hinwendung zur Autonomie der gestalterischen Mittel einher. Formale Aspekte gewinnen immer mehr an Bedeutung, inhaltliche Bezüge bleiben verstärkt offen für Interpretationsmöglichkeiten des Betrachters. Zudem erfolgt, durch die technischen Möglichkeiten des Cortenstahls forciert, eine zunehmende Dynamisierung der Form. Die „Bewegung“ wird nun zum zentralen Prinzip seiner Arbeiten. Pokornys Skulpturen beginnen zu kippen und geraten in einen Zustand zwischen Stabilität und Labilität, seine Formen winden sich spiralförmig in den Raum oder führen als Endlosschleife wieder in sich selbst zurück, seine plastischen Gefüge drehen und dehnen sich oder hängen als durchbrochene Figuren ineinander. Die Variationsmöglichkeiten, die Pokorny seinen Gestaltungen abgewinnt, erscheinen unerschöpflich. Die Ausstellung „Werner Pokorny – Skulpturen“ im Museum Heppenheim vereint eine Auswahl von Arbeiten, die durchgängig von dem Motiv des Hauses ausgehen und durch das Moment der Bewegung eine zusammenhängende Gruppe bilden. Zusätzlich verbindet das homogene Material des Cortenstahls die ausgestellten Skulpturen zu einer Einheit. Innerhalb des Ausstellungsraumes wird auf schriftliche Erläuterungen zum Werk oder zur Person von Werner Pokorny verzichtet. Auch vorbereitende Zeichnungen werden nicht gezeigt. Die Wände bleiben leer, damit sich der Betrachter ausschließlich auf die skulpturalen Formen und deren Wirkung konzentrieren kann. Begleitet wurde die Ausstellungseröffnung durch verschiedene Musikstücke des Bergsträßer Duos „Sax’n Guitar“ mit Rainer Michels am Saxophon und Hans-Jürgen Boysen-Stern an der Gitarre, die in ihren Jazz-Interpretationen in beeindruckender Weise die Bewegungsimpulse, die von den Skulpturen ausgehen, in musikalische Melodien und Rhythmen überführten und damit einen faszinierenden Einklang von Bildender Kunst und Musik herstellten. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Juni 2025 zu sehen. Zwei Führungen mit dem Kurator Erich Henrich gibt es am Ostermontag (21.4.) und am Sonntag, dem 18.5.2025 jeweils um 15.00 Uhr. Die Finissage findet am Sonntag, dem 8.6.2025 ebenfalls um 15.00 Uhr statt.

Quelle: Stadt Heppenheim