Heidelberg – Neugestalteter Spielplatz am Boxbergring eingeweiht! Feierliche Eröffnung nach umfassender Sanierung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach intensiver Planung und erfolgreicher Bauphase ist der neugestaltete Kinderspielplatz am Boxbergring-Süd am Freitag, 11. April 2025, feierlich wiedereröffnet worden. Der in die Jahre gekommene Spielplatz wurde grundlegend saniert, um den heutigen Anforderungen an ein sicheres, barrierearmes und attraktives Spielangebot gerecht zu werden. Die überarbeitete Spielfläche umfasst rund 250 Quadratmeter.

„Mit der Neugestaltung des Spielplatzes am Boxbergring-Süd schaffen wir nicht nur einen sicheren und attraktiven Ort zum Spielen, sondern erhöhen auch die Aufenthaltsqualität im Quartier“, sagte Umweltbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain während der bunten Eröffnungsfeier: „Besonders freut mich, dass wir den naturnahen Charakter des Areals erhalten und gleichzeitig moderne Spielangebote für alle Altersgruppen realisieren konnten. Das Ergebnis ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Stadtentwicklung im Dialog mit der Nachbarschaft und mit Blick auf Nachhaltigkeit gelingen kann.“

Attraktive Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen

Ziel der Umgestaltung des Spielplatzes am Boxbergring-Süd war es, den bestehenden, waldartigen Charakter des Areals zu erhalten, gleichzeitig aber attraktive neue Spielmöglichkeiten für Kinder aller Altersgruppen zu schaffen. Das neue Hauptspielgerät besteht aus vier Türmen mit verschiedenen Aufstiegen und Klettermöglichkeiten. Es bietet eine Rutsche für Kleinkinder sowie eine für größere Kinder und verfügt über zwei integrierte Sandaufzüge, die zum gemeinsamen Spielen anregen. Ergänzt wird das Angebot durch ein Holzpodest mit Sandkran sowie eine Rufanlage, die die verschiedenen Ebenen des Spielplatzes miteinander verbindet.

Auch die Zugänglichkeit wurde verbessert. Neue Wege, zusätzliche Zugangsmöglichkeiten und ein zusätzlicher Handlauf erleichtern mobil eingeschränkten Menschen und kleinen Kindern den Zugang zur höhergelegenen Spielfläche. Der Einsatz von Sand als Fallschutzmaterial steigert nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Spielwert der Anlage.

Naturnaher Charakter bleibt erhalten

Die beliebten Tischtennisplatten wurden ebenso erhalten wie der hohe Baumbestand. Dieser verleiht dem Spielplatz seinen besonderen, naturnahen Charakter. Zur ökologischen Aufwertung des Geländes trägt zudem die Bepflanzung mit insekten- und vogelfreundlichen Gehölzen bei.

Insgesamt investierte die Stadt Heidelberg rund 120.000 Euro in die Neugestaltung der Spielfläche. Die Finanzierung erfolgte über den Doppelhaushalt 2023/24. Die Bauarbeiten begannen Ende November 2024 und wurden Mitte Februar 2025 abgeschlossen. Um die Bedürfnisse der Kinder und Familien aus dem Stadtteil in besonderem Maße zu berücksichtigen, erfolgte die Planung in enger Abstimmung mit den Kinderbeauftragten und dem Quartiersbüro.

Quelle: Stadt Heidelberg