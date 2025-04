Germersheim – Schulen verteilen Briefe mit Zugangsdaten während der Schulzeiten an Schülerinnen und Schüler: Vom 16.05.2025 bis 12.06.2025 für die Schulbuchausleihe anmelden

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Kinder, die ab dem kommenden Schuljahr 2025/2026 die Klassen 5 bis 13 einer allgemeinbildenden Schule oder in den Berufsbildenden Schule (die Berufsfachschule I und II, die Höhere Berufsfachschule, das Wirtschaftsgymnasium) besuchen, können an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen. Um sich dafür online im Internet anzumelden, benötigt man Zugangsdaten. Die Briefe mit Zugangsdaten werden während der Schulzeiten durch die kreiseigenen weiterführenden Schulen an die Schülerinnen und Schüler verteilt. . „Um sich dafür online im Internet anzumelden, erhalten alle Erziehungsberechtigten über die Schulen einen Brief mit den notwendigen Zugangsdaten“, so Schuldezernent Christoph Buttweiler.

Das Internetportal ist ab dem 16.05.2025 bis einschließlich 12.06.2025 geöffnet. Mit den entsprechenden Zugangsdaten können sich alle, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen wollen, dort registrieren. Die Teilnahme ist freiwillig. Eine Anmeldung/Freischaltung löst noch keine Bestellung aus. Dies sind zwei verschiedene Schritte. Bitte darauf achten, dass eine verbindliche Bestellung durchgeführt wurde. Es wird um unbedingte Einhaltung dieses Anmeldezeitraums gebeten, da das Online-Portal verspätete Anmeldungen absolut nicht mehr zulässt und nachträgliche Freischaltungen ausgeschlossen sind.

Ebenso wird empfohlen die Bestellung im Internet-Portal durchzuführen, auch wenn noch keine eindeutige Entscheidung über einen eventuellen Schulwechsel bzw. eine Versetzung des Kindes getroffen werden kann, da eine nachträgliche Freischaltung in diesem Fall ebenso ausgeschlossen ist.

In dem Portal hinterlegen die Eltern ihre Adresse und ihre aktuellen Kontodaten. Vom hinterlegten Bankkonto wird dann die Leihgebühr am 01.11.2025 abgebucht.

„Da nicht jeder Haushalt über einen Internetzugang und PC verfügt, haben wir an den Schulen Servicestellen eingerichtet, die die Eltern gerne bei der Anmeldung unterstützen. Wann diese zu erreichen sind, entnehmen die Eltern den Informationen, die von den Schulen versandt und verteilt wurden. Bei Vorsprache in der Servicestelle bitten wir darum, insbesondere die aktuelle Bankverbindung (mit IBAN und BIC) bereit zu halten, um den Bestellvorgang reibungslos unter Beachtung des SEPA-Verfahrens durchführen zu können“, erklärt Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent.

Die Servicestellen sind wie folgt geöffnet:

Realschule plus Geschwister-Scholl Germersheim:

vom 19.05.2025 bis 22.05.2025 jeweils von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Realschule plus Richard-von-Weizsäcker Germersheim:

am 21.05.2025, 28.05.2025, 04.06.2025 und 11.06.2025 jeweils 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Realschule plus Kandel:

vom 26.05.2025 bis 28.05.2025 und vom 02.06.2025 bis 12.06.2025 jeweils Mo., Mi., Do., Fr. von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr und Di. von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Realschule plus Bellheim:

vom 16.05.2025 bis 12.06.2025 nur nach telefonischer Anmeldung unter 07272/930120

Realschule plus Lingenfeld:

am 03.06.2025 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Goethe-Gymnasium Germersheim:

vom 16.05.2025 bis 12.06.2025 jeweils Mo. bis Do. von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Europa-Gymnasium Wörth:

vom 16.05.2025 bis 12.06.2025 jeweils Mo. bis Fr. von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie von 14:00 bis 15:00 Uhr.

Integrierte Gesamtschule Kandel:

16.05. bis 12.06.2025 Mo. von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Di., Fr., jeweils von 09:00 bis 12:30 Uhr und Mi., Do. von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr

Integrierte Gesamtschule Rülzheim:

16.05.2025 bis 12.06.2025 Mo., Di., und Do. von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Integrierte Gesamtschule Rheinzabern:

16.05.. bis zum 12.06.2025 Mo. bis Do. von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Fr. von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Carl-Benz-Gesamtschule Wörth:

16.05. bis zum 12.06.2025 Mo. bis Do. jeweils von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, sowie Fr. von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Berufsbildende Schule Germersheim:

16.05.2025 bis 12.06.2025 in der Zeit von Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr, Freitag von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung

Berufsbildende Schule Wörth:

17.05. bis 17.06.2024 in der Zeit von Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr, Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr, sowie nach telefonischer Vereinbarung

Sofern ein Antrag auf Gewährung von Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Schulbuchausleihe) bewilligt wurde, ist eine Anmeldung im Online-Portal nicht erforderlich, da die Kreisverwaltung diesen Schritt bereits durchgeführt hat.

Die Bestellung der Bücher erfolgt über die Schulen in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung als Schulträger.

Bezüglich des Ablaufes der Rücknahme der Schulbücher vom Schuljahr 2024/2025 und der Ausgabe der neuen Schulbücher für das Schuljahr 2025/2026 erhalten alle Eltern noch nähere Informationen.

Weitere Informationen rund um das Thema Schulbuchausleihe gibt es im Internet unter https://bildung.rlp.de/lmf/

Quelle: Stadt Germersheim