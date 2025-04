Wörth am Rhein – Unfall mit Straßenbahn nach Rotlichtverstoß

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmorgen gegen 09:10 Uhr kam es zwischen einer 86-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn im Bereich der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Straße/ Im Bödel zu einem Verkehrsunfall. Durch den Unfall wurde keine Person verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand missachtete die Autofahrerin das Rotlicht einer Ampel und fuhr zeitgleich mit der fahrtberechtigten Straßenbahn in den Einmündungsbereich ein. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. In der Folge war das Auto nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn konnte nach Überprüfung die Fahrt fortsetzen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden der Fahrzeuge wird auf ungefähr 4500EUR geschätzt. Durch die Polizei wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Autofahrerin eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein