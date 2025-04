Wörth am Rhein – Fußmatte vor Stadtbücherei in Brand geraten

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich des Rathausplatzes vor der Stadtbücherei in Wörth zum Brand eines Fußabstreifers. Der Sachschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Brand durch einen äußeren Einfluss ausgelöst wurde. Zeugen, welche zur benannten Zeit im Bereich des Rathausplatzes und insbesondere im Bereich der Stadtbücherei verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Wörth am Rhein