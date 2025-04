Wiesloch – Aufgefahren und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am frühen Samstagnachmittag in Wiesloch und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Ein 17-jähriger Jugendlicher war gegen 13.30 Uhr mit seinem Kleinkraftroller auf der Heidelberger Straße in Richtung B 3 unterwegs. Als in Höhe des Schillerparks vor ihm ein Bus aus der dortigen Haltestelle ausfuhr, musste er stark abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende Autofahrer zu spät und fuhr dem 17-Jährigen auf. Der Jugendliche stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen in Form von Schmerzen an der Hand und Hautabschürfungen am Knie zu. Der Autofahrer stieg kurz aus, als er jedoch bemerkte, dass der Rollerfahrer wieder aufstand, setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Am Roller war Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Der unbekannte Fahrer wird als älterer Mann beschrieben. Bei seinem Fahrzeug soll es sich um ein graues Auto gehandelt haben. Näheres hierzu ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim