Weinheim – Zwei Stunden Kicken für alle – Am 1. Mai lädt ein Orga-Team wieder alle Menschen zu „Balla Balla in Woinem“ ins Sepp-Herberger-Stadion

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Ball ist dein Freund – so lautet eines der berühmtesten Fußballzitate. Und im besten Fall schließt man beim Fußballspielen Freundschaft, egal welcher Herkunft, welchem sozialen Umfeld man angehört, ob mit oder ohne Handicap, alt oder jung, männlich oder weiblich. Fußball verbindet, wie Charly Mildenberger, aus Erfahrung weiß. Charly Mildenberger ist Leiter der Offenen Angebote im Weinheimer Pilgerhaus und Vorsitzender des Integrativen Fanclubs der TSG Hoffenheim – und selbst ein leidenschaftlicher Fußballfan. Schon zum zweiten Mal leitet Mildenberger jetzt ein Organisationskomitee, das am 1. Mai eine Fußballveranstaltung für alle sprichwörtlich auf die Beine stellt. Name der Veranstaltung: „Balla Balla in Woinem“. Im vergangenen Jahr gab es einen ersten Test, jetzt ist das Kicken für alle bewusst ins Programm der Heimattage Baden-Württemberg eingebettet, denn eine Sportveranstaltung ohne Barrieren besitze eine große gesellschaftliche Kraft, betont Charly Mildenberger. Zu seinem Organisationsteam gehören das Pilgerhaus, der Verein Begegnungsbrücke, der Fußballclub United, die TSG Weinheim sowie die Lebenshilfe e.V. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz der TSG Weinheim im Sepp-Herberger-Stadion, Bälle werden gestellt. Wichtig zu wissen: es handelt sich nicht um ein Turnier, bei dem vorher feststehende Mannschaften gegeneinander antreten. Jede und jeder kann vorbeikommen und wird dann spontan einem Team zugeteilt.

Und so soll es ablaufen: Start ist um 10 Uhr mit einem „warm up“ und Begrüßung der Teilnehmer, die dann an betreuten Übungsstationen trainieren und den geschickten Umgang mit dem Ball üben können. Dabei gibt es so Angebote wie einen Slalomlauf, Passübungen und Zielwurf- oder –schussübungen. Danach werden die Teams bunt zusammengestellt, um dann in kurzen Kleinfeldspielen anzutreten. Es gibt keine Wertung, keine Tabelle und daher auch keine Verlierer – aber jede Menge Lust und Laune. Spontan entscheiden die Organisatoren, ob es zum Abschluss auf dem Großfeld ein Spiel von allen gemeinsam geben wird. „Balla Balla“ soll bis 12 Uhr gehen, danach kann man an einem gemeinsamen Ausklang am Kiosk teilnehmen, es werden gespendete Geschenke und Andenken ausgeteilt, wer will, kann auch eine Teilnehmerurkunde entgegennehmen.

Anmeldungen per mail an: mildenberger@pilgerhaus.de gehen. Eine Gebühr wird nicht erhoben.

Quelle: Stadt Weinheim