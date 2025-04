Weinheim / Leutershausen – Souveräner Sieg der S3L-Handballer gegen Dutenhofen-Münchholzhausen

Leutershausen / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt in der

Heinrich-Beck Halle gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II mit 32:26 (17:13).

Die S3L zeigte im Spiel gegen Dutenhofen einen fast durchgängig souveränen Auftritt, überzeugte mit

gelungenen Aktionen im Angriff und einer sehr gut aufgestellten Abwehr. Vor allem Sebastian Ullrich war im Tor eine sichere Bank

und begeisterte mit großartigen Paraden. Entsprechend wurde er vor allem in der zweiten Halbzeit von den Zuschauern gefeiert

und auch Trainer Liviu Ianos lobte den Schlußmann im Pressegespräch; „Ulle war einfach super und hat das Spiel zum Sieg

gemacht“.

In den ersten Minuten der ersten Halbzeit waren die Bergsträßer wie in den Spielen zuvor erneut unsicher und ließen den Gegner

zunächst in Führung gehen. In der achten Spielminute drehte sich mit einem Tor durch Maximilian Kessler das Blatt. Die S3L ging

in Führung und ließ sich diese bis zum Schluss der Partie auch nicht mehr nehmen. Die Hessen verloren etwas die Nerven, was in

der 22. Spielminute zunächst zu einer 2-Minuten Strafe für einen Spieler und wenige Sekunden später zur Disqualifikation eines

weiteren Spielers aus Dutenhofen führte. Max Preller verwandelte den 7-Meter anschließend souverän zum 11:9. Trainer Axel

Spandau nahm daraufhin eine Auszeit doch auch die brachte keine Ruhe mehr in die hessische Mannschaft, so dass es mit einem

verdienten 17:13 für die Hirschberger in die Pause ging.

Das ohnehin spannende und temporeiche Spiel nahm in der zweiten Halbzeit noch an Fahrt auf. Die S3L zeigte sich trotz des ein

oder anderen technischen Fehlers entschlossen und spielfreudig. Nachdem in der 33. und 24. Spielminute Luca Mastrocola,

Fabian Schwarzer und Sven Schreiber hintereinander in anderthalb Minuten drei Treffer im gegnerischen Tor versenkten war eine

Vorentscheidung gefallen. Eine großartige Parade zum Schluss von Tile Schlafmann, der in der 59. Spielminute einen 7 Meter

hielt, krönte die zweite Halbzeit.

Nach dem Spiel war Trainer Liviu Ianos entsprechend zufrieden mit seinen Jungs. „Den Anfang haben wir wie immer verschlafen“,

resümierte der Coach, dann habe man aber relativ schnell ins Spiel gefunden. Auch wenn der Coach insgesamt sein Team lobte,

übte er dennoch etwas Kritik: „Wir leisten uns im Angriff noch zu viele Fehler, da haben wir zu viele Bälle liegen lassen“.

„Das war ein verdienter Sieg der S3L“, erklärte Axel Spandau, Trainer der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II. Man habe aber

über weite Strecken ganz gut mithalten können und den Zuschauern ein spannendes und mitreißendes Handballspiel geliefert.

„Wir wollten uns in keinem Fall so vorführen lassen wie im Hinspiel“, so Spandau, und das sei ganz gut gelungen. Das Spiel am 30.

November 2024 endete in Wetzlar mit 32:19 für die S3L.

Noch zwei Spiele stehen für die Hirschberger in dieser Saison an: Am 26. April spielt die S3L auswärts gegen den TV

Korschenbroich und am 03. Mai gibt es dann in der Heinrich-Beck Halle das letzte Derby gegen Friesenheim mit einem bunten

Rahmenprogramm. Zum Saisonschluss werden die Jugendmannschaften geehrt und Spieler verabschiedet. Vielleicht gibt es als

Krönung noch eine Überraschung im Tor.

In der Tabelle liegt die S3L weiter auf dem fünften Platz (35:21); die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II auf dem 10. Platz

(24:32). Der TV Korschenbroich liegt auf dem 15. Platz (13:43) und kämpft um den Klassenerhalt. Das Team aus Nordrhein-

Westfalen verlor am Freitag zuhause mit 28:31 gegen Aldekerk.

(feh)

S3L Handball: Tile Schlafmann, Sebastian Ullrich, Sven Schreiber (3), Luca Mastrocola (4), Fabian Schwarzer (5), Bastian

Seitz (2), Niklas Krämer (5), Moritz Keller, Hannes Weindl, Tim Burkard (1), Tobias Schetters, Lucas Bauer (4), Leon Keller,

Max Preller (3), Maximilian Kessler (5).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs

GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH