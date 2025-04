Speyer – Jugend aktiv vor Ort – Gemeinsam Radeln für einen guten Zweck – STADTRADELN in Speyer vom 3. bis 23. Mai

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das diesjährige STADTRADELN steht vor der Tür: Unter dem Motto „Jugend aktiv vor Ort – Gemeinsam Radeln für einen guten Zweck“ wird auch in diesem Jahr wieder kräftig in die Pedale getreten. Vom 3. Mai bis 23. Mai 2025 können alle Fahrrad-Begeisterten beim diesjährigen STADTRADELN dabei sein. Erwachsene ebenso wie Kinder sind dazu aufgerufen, im Aktionszeitraum den Weg zur Schule, zur Arbeit, zu Sport- und Freizeiteinrichtungen und alle sonstigen Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei möglichst viele geradelte Kilometer zu sammeln. In Speyer liegt dabei erneut ein besonderer Fokus auf Solidarität und Zusammenhalt. „Auch in diesem Jahr steht beim STADTRADELN die Gemeinschaft im Vordergrund. Anstatt gegeneinander anzutreten, erradeln alle Teilnehmenden gemeinsam Kilometer und wie im Vorjahr werden die Gewinne aus dem Sponsoring vollständig für einen guten Zweck gespendet“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler das diesjährige Ziel der Aktion.

Mit den diesjährigen Sponsorengeldern werden neue Fahrräder für den Verkehrsunterricht an Speyerer Grundschulen finanziert. Damit stehen die Bewegungsförderung und das Einüben von sicherem Radfahren für Kinder im Vordergrund. Die Stadtchefin ruft alle Speyererinnen und Speyerer zum Mitmachen auf: „Durch Ihre Teilnahme können Sie sich für ein soziales Projekt Stark machen und darüber hinaus CO2 einsparen und damit aktiv das Klima schützen. Auch in der Stadtverwaltung können im Arbeitsalltag fleißig Kilometer gesammelt werden: Für Mitarbeitende stehen zwei städtische E-Lastenräder zur Verfügung, die für Dienstfahrten genutzt werden können.“ Alle, die an der Aktion teilnehmen möchten, können sich unter www.stadtradeln.de/speyer registrieren und in Teams radeln. Auch Kinder in Kitas und Grundschulen haben mit ihren Eltern wieder die Möglichkeit, alle klimafreundlichen Wege in Form von „Kindermeilen“ zu sammeln. Dazu sind alle Informationen unter www.kindermeilen.de zusammengefasst.



„Im letzten Jahr haben schon rund 1.400 Radlerinnen und Radler mitgemacht und dabei fast 276.000 Kilometer erzielt. Dieses Jahr wollen wir für den guten Zweck, unser Stadtklima und natürlich die eigene Fitness mindestens 300.000 Kilometer auf den gemeinsamen Tacho bringen“, motiviert Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann die Speyererinnen und Speyerer zur Förderung nachhaltiger Mobilität. „Auch der Speyerer Jugendstadtrat wird sich aktiv einbringen und zum Erreichen dieses ambitionierten Ziels beitragen.“ Als lokaler Ansprechpartner ist in diesem Jahr Marius Rieger unter der Telefonnummer 06232 14-2568 und per E-Mail an marius.rieger@stadt-speyer.de erreichbar. STADTRADELN ist eine Aktion des Klimabündnisses, die bundesweit dazu aufruft, vermehrt das Fahrrad als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu nutzen. Dabei geht es nicht nur um die Förderung der körperlichen Gesundheit, sondern auch um den Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität in unseren Städten.

Quelle: Stadt Speyer