Speyer – Die Frauen des JSV Speyer haben einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt

Speyer/Metropolrgion Rhein-Neckar. Beim JC Bottrop siegte der amtierende Deutsche Meister mit 8:6. Nach einem souveränen ersten Durchgang wurde es nach der Pause dann doch noch spannend. Vor allem die Neuzugänge hatten aber einen großen Anteil daran, den Erfolg noch ins Ziel zu bringen. Die Teamchefinnen Nadine Lautenschläger und Szaundra Diedrich, die zusammen mit Athletinnen Sprecherin Jana Förtsch das Team aufstellte. War hochzufrieden. In der vergangenen Saison war es Bertille Murphy, die den entscheidenden Punkt zum Finalsieg gegen Backnang erzielt hatte, und es war ihr auch vorbehalten, den ersten Zähler der neuen Runde zu holen. Da Speyer niemanden in der Klasse über 78 Kilogramm eingewogen hatte, musste Corinna Bayer, und im zweiten Durchgang Nadja Bazynski, hier jeweils mehrere Gewichtsklasse hochgestellt werden. „Kompliment dafür, dass sie das machen und sich in den Dienst der Mannschaft. Das ist genau die Einstellung, die uns als Team so stark macht“, lobte Teamchefin Nadine Lautenschläger die Bereitschaft der beiden, diese recht undankbare Aufgabe zu übernehmen. Anschließend schlug die Stunde der Speyerer Neuzugänge. Ein Trio von Debütantinnen – Yuliia Kurchenko, Bettina Bauer und Charlotte Nettesheim, brachte eine beruhigende Führung und Amber Gersjes erhöhte mit einem hart erkämpften Punkt nach langer Kampfzeit in der Verlängerung auf 5:1. Mascha Ballhaus machte anders als ursprünglich geplant kurzfristig doch den Abstecher von der EM-Vorbereitung in Köln nach Bottrop, zusammen mit Zwillingsschwester Seija, die am Mattenrand unterstützte.



Mascha Ballhaus absolvierte den letzten Kampf des ersten Durchgangs, und obwohl sie diesen abgeben musste, schien Speyer zur Pause auf dem besten Weg zu einem souveränen Sieg zu sein. Umso mehr, als Murphy zum Auftakt des zweiten Durchgangs auf 6:1 stellte. Nach dem erwarteten Punktgewinn für Bottrop im Schwergewicht gab es einen kleinen Schockmoment für den JSV, als Yuliia Kurchenko während ihres Kampfes Probleme im Knie verspürte und den Kampf abbrechen musste. Die junge Ukrainerin befindet sich gerade in der Vorbereitung auf die EM, war direkt aus dem Trainingslager angereist und reist nächste Woche nach Kyjiw zur letzten Vorbereitung mit dem ukrainischen Team. „Da wollten wir absolut nichts riskieren, also haben wir sie sofort rausgenommen aus dem Kampf, als sie ein komisches Gefühl am Meniskus verspürt hat“, erklärte Nadine Lautenschläger. Weil auch Darja Dorowskich (mit kleiner Wertunf nach Ablauf der vollem Kampfzeit) und Charlotte Nettesheim (nach dreieinhalb Minuten Verlängerung) ihre Kämpfe knapp abgeben mussten, stand es dann plötzlich 6:6. Doch Amber Gersjes – dieses mal mit einem sehr schnellen Sieg – brachte den JSV direkt wieder in Front, und im abschließenden Kampf brauchte der vierte Neuzugang Jolina Reinhold ihre Vorsprung über die Zeit, um den Gesamtsieg für die Speyererinnen unter Dach und Fach zu bringen. „Es war ein gelungener Saisonstart, ich bin natürlich mit den Auftritten unserer Neuzugänge sehr zufrieden. So können wir optimistisch auf die kommenden Kämpfe schauen“, so die Speyerer Teamchefin.

Quelle: JSV Speyer Frauen