Schornsheim – Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Schornsheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagnachmittag befuhr ein 28-Jähriger Motorradfahrer von Undenheim kommend die B420 in Fahrtrichtung Schornsheim. An der Einmündung, B420 / L430, wollte der 28-Jährige nach links auf die L430 abbiegen und weiter in Richtung Gabsheim befahren. Ein 65-Jähriger Pkw-Fahrer befuhr seinerseits aus Richtung Gabsheim die L430 in Fahrtrichtung B420. An der Einmündung zur B420 wollte der 65-Jährige nach links auf die B420 abbiegen und weiter in Richtung Wörrstadt befahren. Beim Linksabbiegen übersah der Pkw-Fahrer den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der 28-Jährige stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 EUR.

Quelle: Polizeiinspektion Alzey