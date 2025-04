Saulheim – Dekoartikel löst Polizeieinsatz aus

Saulheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagabend wurde der Polizeiwache Wörrstadt ein Knochenfund im Bereich der Bahngleise in der Professor-Neeb-Straße gemeldet. Am Einsatzort angekommen, konnte ein Skelettteil in Form eines Fußknochens festgestellt werden. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme ließ sich der Skelettfund glücklicherweise als ein künstlicher Halloween Dekoartikel identifizieren. Um künftige Missverständnisse zu vermeiden, wurde der Gegenstand entsorgt.

Quelle: Polizeiinspektion Alzey