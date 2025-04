Osterburken – Feuerwehr befreit eingeklemmte Katze

Osterbrucken / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, gegen 14:50 Uhr, musste die Feuerwehr in Osterburken zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss im Weindorfer Weg war eine Katze in einem gekippten Fenster eingeklemmt. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür, befreiten das Tier und brachten es mit leichten Verletzungen zum Tierarzt. Die Bewohnerin der Wohnung befand sich laut Nachbarn im Urlaub, eine Bekannte kümmerte während der Abwesenheit um das Tier.

Quelle: Polizei Heilbronn

Foto: Symbolfoto, Hauskatze, Tabby Weiß, CC0