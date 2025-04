Mosbach – Ladendiebin schlägt Filialleiterin und flieht beinahe mit Diebesgut

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagvormittag kam es in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Mosbach zu einem Diebstahl und einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 62-jährige Frau wurde gegen 11:30 Uhr nach dem Verlassen des Markts von der Filialleiterin angesprochen, nachdem die Diebstahlsicherung ausgelöst hatte. Die Verdächtige übergab zunächst einen Teil der Ware, versuchte dann jedoch mit einer Tasche voll Diebesgut zu fliehen. Als die Filialleiterin sie festhielt, schlug die Frau mehrmals nach ihr. Erst nach kurzem Gerangel begleitete sie die Mitarbeiterin zurück in den Markt. Die Frau hat nun mit einer Anzeige wegen versuchtem räuberischen Diebstahl zu rechnen.

Quelle: Polizei Heilbronn