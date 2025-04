Mannheim – Einfach mal lesen! Angebot zum Welttag des Buches in der Stadtbibliothek

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Zum Welttag des Buches am 23. April präsentiert die Stadtbibliothek eine Auswahl an Büchern für alle, die „einfach” lesen möchten – sei es, weil sie Deutsch als zweite Sprache lernen oder weil sie verständliche Texte bevorzugen.

Diese Ausstellung ist das Ergebnis der beiden Kooperationen Mannheim leicht erklärt und Books without Borders.

Das Angebot reicht von Klassikern in einfacher Sprache über lesefreundliche Romane bis hin zu Graphic Novels.

Ausstellung in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 (2. OG)

Dienstag, 22. April bis Samstag, 3. Mai 2025

Ausstellung geöffnet während der Öffnungszeiten:

Dienstag bis Freitag von 10:00 bis 11:00 Uhr

Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr

Termine für Gruppen auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Anfragen an: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de oder 0621 293-8924.

Seit 2023 arbeiten die Abendakademie, die Stadtbibliothek, die Stadt Mannheim – vertreten durch die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen – und die Gemeindediakonie im Rahmen des Bündnisses für ein Zusammenleben in Vielfalt zusammen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, möglichst vielen Menschen Texte anzubieten, die leicht verständlich sind. Dafür wurde ein Netzwerk geschaffen, das für diese Thematik sensibilisiert und in der Erstellung von Texten in einfacher Sprache schult.

Die Stadtbibliothek arbeitete zusätzlich in dem EU-Projekt „Books without Borders” (Bücher ohne Grenzen) mit. Dieses setzt sie sich für Menschen mit Leseschwierigkeiten sowie Zweitsprachenlernende ein. Denn für viele ist es nicht selbstverständlich, Bücher zu lesen und zu verstehen.

Alle Bücher können mit einem gültigen Bibliotheksausweis ausgeliehen werden. Gruppen haben zudem die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren. Bei diesen Treffen werden ausgewählte Bücher vorgestellt, kurze Passagen vorgelesen und gemeinsam besprochen. Außerdem können Buch-Tipps ausgetauscht werden.

Quelle: Stadt Mannheim