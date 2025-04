Mannheim – Bluessängerin Justina Lee Brown tritt am 30.4. in der Pfingstbergschule auf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Justina Lee Brown als Bluessängerin zu klassifizieren, ist wie Wein als Getränk zu bezeichnen“, urteilte das Schweizer Jazz- und Bluesmagazin „Jazz´n´More“ über die aus Nigeria stammende mehrfach preisgekrönte Afro-, Funk-, Soul- und Blueskünstlerin, die heute in der Schweiz lebt.

Man fühlt sich sehr schnell an die Bluesmusiker*innen der ersten Generation in den Staaten erinnert, beschäftigt man sich näher mit der Geschichte der Sängerin, Songwriterin und großartigen Entertainerin und ihrer Musik. Als Kind kämpfte sie zusammen mit ihrer Mutter im Teenageralter auf den Strassen von Lagos ums Überleben. Die Musik gab ihr die Kraft, die Armut zu überleben. In ihren Songs greift sie ihre Geschichte auf und verarbeitet sie auf eine sehr persönliche und eindrucksvolle Art und Weise. Sie nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise zurück in die Zeit, als Blues Ausdruck von Schicksal und Lebenskraft zugleich war.

Zusammen mit ihrer Band um den Schweizer Gitarristen Nic Niedermann bietet sie dem Publikum eine Mixtur aus Blues, Soul und Funk. Kraftvoller Blues trifft auf mainstreamtauglichen Rock und Pop, zarte Melodien auf verzerrte Gitarrenklänge – und mittendrin Justina Lee Brown mit ihrer ausdrucksstarken Stimme.

Line up:

Justina Lee Brown, voc; Nic Niedermann, guit; Angelo Signore, keys; Thom Wettstein, bass; David Stauffacher, perc;Christof Jaussi, dr

30.04.2025, 20 Uhr, Pfingstbergschule Mannheim, Einlass 19 Uhr.

Tickets:

AK 26 // VVK/RES 24 // ERM 22 // MITGLIEDER 18 EURO

Vorverkauf:

Buchladen „Schwarz auf Weiss“, Friedrichsstr. 11 A, 68199 MA-Neckarau

Blumenhandlung „Die Palme“, Relaisstr. 55 – 57, 68219 MA-Rheinau

Weitere Infos:

www.justinalieebrown.com

www.pfingstbergblues.de

Quelle/Foto: Pfingstbergblues Mannheim e.V.