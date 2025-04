Ludwigshafen – VfSK Oppau: Bouler starten stark in die Saison

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Athleten-Bouler starten stark in die neue Pétanque-Saison.

Zwei Teams des VfSK in der Landesliga – Erster Tabellenführer steht fest

Die neue Saison der Pétanque-Ligen in Rheinland-Pfalz ist gestartet – und der VfSK kann gleich doppelt jubeln: In der Landesliga Süd traten am ersten Spieltag erstmals zwei Mannschaften des Vereins an. Die Athleten-Bouler 1 und 2 lieferten sich dabei ein vereinsinternes Duell, das die erste Mannschaft klar für sich entschied und mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung übernahm. Auch die zweite Mannschaft setzte ein erstes Ausrufezeichen. Weniger Glück hatte die Dritte in der Bezirksklasse.

Landesliga Süd: VfSK Athleten-Bouler 1 mit starker Vorstellung

Nach dem unglücklichen Nichtaufstieg “am grünen Tisch” der VfSK Athleten-Bouler 1 in der vergangenen Saison, ist die Motivation spürbar groß, in diesem Jahr den Sprung ins Oberhaus des deutschen Pétanques zu schaffen. Die neu aufgestiegene zweite Mannschaft – frischgebackener Meister der Regionalliga Süd – trat als direkter Konkurrent in der gleichen Liga an.

Im vereinsinternen Duell zum Saisonauftakt ließ die erste Mannschaft keinen Zweifel an ihren Ambitionen: Mit einem klaren 4:1-Sieg setzte sich das Team durch. Ohne jegliche Stallorder, aber mit großem Respekt begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe – die Athleten-Bouler 1 behielten jedoch die Oberhand. Im anschließenden Spiel gegen Rockenhausen folgte ein eindrucksvolles 5:0, das dem Team die verdiente Tabellenführung einbrachte.

Aufsteiger VfSK Athleten-Bouler 2 überzeugt ebenfalls

Auch die zweite Mannschaft zeigte in ihrer Premierensaison in der Landesliga eine starke Leistung. Im zweiten Spiel des Tages besiegte man Wittlich 1 mit 4:1 und sicherte sich damit einen Platz im Tabellenmittelfeld. Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt – und auch die Unterstützung des Aufstiegskurses der ersten Mannschaft, indem man deren direkte Konkurrenten ärgert und Punkte sammelt.

Bezirksklasse Mitte-Süd: Lehrreicher Start für die Dritte

Weniger erfolgreich verlief der Saisonstart für die dritte Mannschaft des VfSK, die in Hütschenhausen in der Bezirksklasse Mitte-Süd antrat. Trotz engagierter Leistungen, insbesondere der weiblichen Teammitglieder, musste man sich in beiden Begegnungen geschlagen geben: einem 1:4 gegen Gastgeber Hütschenhausen und einem knappen 2:3 gegen Otterberg. Aktuell am Tabellenende, bleibt das Team optimistisch – die Saison ist noch lang, und die Chancen auf eine Wende sind intakt.

Quelle:/Foto: Verein für Sport und Körperpflege Oppau 1900 e.V. – VfSK