Ludwigshafen – Stressfrei in Führung gehen – Akademie für Frauen im HPH bietet am 9. Mai 2025 für Führungskräfte Workshop zum Stressmanagement an

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. An Frauen in Führung und auf dem Weg richtet sich ein ganztägiger Workshop der Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Str. 229, Ludwigshafen). Mit verschiedenen Methoden wie Übungen, Vortrag und Mental- und Entspannungstraining zeigt Referentin Astrid Wilehlm, wie man stressfreier führen kann. Während es für Mitarbeitende oft ein reichhaltiges Angebot an Workshops und Unterstützung zum Thema Stressbewältigung gibt, haben Führungskräfte oft kein Forum, um sich zu ihren spezifischen Stressoren und Entlastungsmöglichkeiten auszutauschen. Dabei ist ein effizientes eigenes Stressmanagement die Voraussetzung dafür, auch Mitarbeitende im stressigen Arbeitsalltag gut führen und unterstützen zu können. Der Workshop „Stressfreier in Führung gehen” am 9. Mai bietet Führungskräften Gelegenheit zu Selbstreflektion und Austausch. Dipl. Psychologin Astrid Wilhelm gibt Anregungen zur Stressprävention und zum gesunden Stressausgleich. Der Workshop findet von 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr im Heinrich Pesch Haus statt und kostet 150 Euro. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung des Heinrich Pesch Hauses mit den Gleichstellungsstellen der Stadt Ludwigshafen am Rhein und des Rhein-Pfalz-Kreises. Die Anmeldung ist auf der Homepage des Heinrich Pesch Hauses (www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen) oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org möglich.

Quelle:

Bild: pixabay/Yan Krukov