Ludwigshafen – Menschenwürde und Scham – Workshop „Von der Praxis – für die Praxis” am 6. Juni 2025 von 9 Uhr bis 16 Uhr im HPH

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Scham ist ein in Vergessenheit geratenes Wort. Dabei kennt jeder das Gefühl, sich zu schämen, es gehört sozusagen zum „Mensch-Sein” dazu. Die Ethikberaterinnen Stefanie Kreuzt und Katja Stopfer laden am 6. Juni 2025 bei einem ganztägigen Workshop im Heinrich Pesch Haus (Frankenthaler Straße 229, Ludwigshafen) dazu ein, sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen.

Salman Rushdie vergleicht Scham mit einer Flüssigkeit, die in einen Becher gefüllt wird. Wenn zu viel Scham vorhanden ist, läuft der Becher über. Anknüpfend an diesem Bild möchten die Workshop-Leiterinnen den Teilnehmer*innen verdeutlichen, dass Menschenwürde und Scham in enger Beziehung zueinanderstehen. So wird Scham auch als die „Wächterin der menschlichen Würde” bezeichnet. Indem wir Schamgefühle ignorieren oder gar tabuisieren, verlieren wir die Chance, auch ihre positiven Funktionen zu erkennen und diese im täglichen Miteinander im Umgang mit den Menschen, die uns anvertraut sind, gewinnbringend und wertschätzend umzusetzen.

Der Workshop ist für max. 20 Teilnehmer*innen ausgelegt und bietet neben theoretischem Fachwissen auch die Möglichkeit, durch Gruppenarbeit sich intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen. Die Kursgebühr beträgt 159 Euro inklusive Verpflegung. Um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org bis spätestens 22. Mai 2025 wird gebeten.

Bild: pixabay/Anita S.

Quelle: Heinrich Pesch Haus Ludwigshafen