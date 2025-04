Ludwigshafen – Für Kinder: Klecksstrolche im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Wilhelm-Hack-Museum bietet unter dem Titel “Klecksstrolche” Malkurse für Kinder zwischen vier und sechs Jahren an. Nachdem die Kinder gemeinsam aktuelle Ausstellungen entdeckt haben, können sie im Atelier selbst kreativ werden. Ein Kurs wird jeweils als Kurspaket mit fünf Terminen gebucht. Die Termine für den nächsten Kurs sind jeweils mittwochs am 23. April, 30. April, 7. Mai, 14. Mai und 21. Mai. Die Teilnahme kostet 40 Euro (inklusive Eintritt und Material). Die Kurse starten jeweils um 16 Uhr. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

