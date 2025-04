Heidelberg – Thermalbad eröffnet die Freibadsaison – Sonnenschein lockt 412 Badegäste zur Eröffnung!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 13. April 2025, startete das Heidelberger Thermalbad als eines der ersten Bäder der Region in die Freibadsaison. Zwischen 10 und 18 Uhr begrüßte das Team der Stadtwerke Heidelberg Bäder 412 Badegäste. »Wir hatten heute einen wunderschönen sonnigen Nachmittag und die Stimmung war durchweg positiv. Insbesondere die Stammbadegäste freuen sich sehr, dass das Bad ab heute wieder offen hat«, berichtet Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder. Wie in jedem Jahr überreichten sie und das Thermalbadteam dem ersten Badegast zur Begrüßung einen Gutschein und ein Handtuch.

»Wir freuen uns sehr auf die kommende Thermalbadsaison und hoffen auf gutes Wetter. Denn wir haben für unsere Badegäste einiges vorbereitet, wie beispielsweise neue Liegen zum Verleihen oder ein kostenloses Wassergymnastik-Angebot, das im Mai startet«, so Badleiter Philipp Nickler.

Das Thermalbad öffnet nun vorerst täglich von 13.30 bis 19.30 Uhr. Im Laufe der Saison werden die Öffnungszeiten erweitert.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg