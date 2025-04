Heidelberg – Stadt und Deutsches Rotes Kreuz ehrten verdiente Heidelberger Blutspenderinnen und -spender – Eine Blutspende rettet bis zu drei Leben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Blutspenden retten Leben: Auf die Wichtigkeit von Blutspenden weisen die Stadt Heidelberg und der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit ihrer jährlichen Ehrung von verdienten Blutspenderinnen und Blutspendern hin. Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck und Steffen Stadler, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender des DRK-Ortsvereins Heidelberg und Schatzmeister des Kreisverbandes, haben am Freitag, 11. April 2025, im Heidelberger Rathaus mehrmaligen Blutspenderinnen und Blutspendern für ihr großes Engagement gedankt und sie mit Ehrennadeln des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet. Die sieben Geehrten haben zwischen zehn und 75 Blutspenden geleistet.

„Mit Ihren Blutspenden schenken Sie Ihren Mitmenschen Hoffnung und die Chance auf eine gute Gesundheit. Nach Unfällen, Erkrankungen und Operationen benötigen Tag für Tag auch in Heidelberg zahlreiche Menschen dringend Blutspenden. Als mehrmalige Blutspenderinnen und Blutspender gehen Sie als Vorbilder voran. Ihr Engagement ist ein leuchtendes Beispiel für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Im Namen unserer Stadt und der Bürgerinnen und Bürger danke ich Ihnen von Herzen für Ihr herausragendes Engagement und Ihren selbstlosen Einsatz“, sagte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck.

Steffen Stadler vom DRK hofft darauf, dass die Geehrten als „Botschafter der Blutspende“ andere mitziehen und mithelfen, neue Blutspenderinnen und Blutspender zu gewinnen: „Da Sie ihre Bereitschaft und Überzeugung durch die regelmäßige Spende bereits beweisen, können sie ideal als Multiplikator oder Botschafter dienen, um dem leider rückläufigen Spenderaufkommen entgegenzuwirken. Jemanden persönlich anzusprechen oder mitzunehmen zu einer Spende, wirkt vielleicht besser als jedes Plakat am Straßenrand.“ Der nächste Termin zur Blutspende findet am Dienstag, 13. Mai 2025, von 10 bis 15.30 Uhr beim Studierendenwerk in der Zeughaus-Mensa, Marstallhof 1, in der Altstadt statt. Vorab ist eine Terminreservierung erforderlich. Montags bis freitags ist – ebenfalls nach Terminreservierung – die Blutspende im IKTZ, Im Neuenheimer Feld 583, möglich. Termine und Reservierung online unter www.blutspende.de.

Die Geehrten

Zwischen November 2023 und Oktober 2024 haben in Heidelberg 22 Personen mindestens ihre zehnte Blutspende geleistet und werden dafür vom DRK geehrt. Darunter befinden sich fünf Personen mit je 25 Spenden, eine Person mit 50 Spenden und zwei Personen mit 75 Spenden. Das DRK würdigt mit der Überreichung der Ehrennadeln den kontinuierlichen und unentgeltlichen Beitrag der Spendenden für kranke und schwerverletzte Mitmenschen.

Die Blutspende-Ehrennadel wird in verschiedenen Stufen überreicht: Die Ehrennadel in Gold erhielten bei der Verleihungsveranstaltung im Rathaus Torsten Kern, Christian Bauer und Richard Kneißle für zehn Blutspenden. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden wurde Franziska Ehrhard und Eyleen Böge überreicht. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz wurde Brenda Seppich (50 Spenden) und Ralf Schölch (75 Spenden) verliehen. Zudem erhielten die Geehrten Verleihungsurkunden.

Blutspenden helfen Menschen

Eine Blutspende hilft bis zu drei Empfängerinnen und Empfängern, denn jede Blutspende teilt das DRK in bis zu drei Präparate auf: das Blutplasma, die Blutplättchen (Thrombozyten) und rote Blutkörperchen (Erythrozyten). Täglich verwenden Ärztinnen und Ärzte 14.000 Blutspenden in Deutschland für Akuthilfe bei Unfällen, in der Krebstherapie, bei geplanten Operationen und Immunkrankheiten. Für eine Lebertransplantation werden beispielsweise bis zu 30 Blutspenden benötigt. Da Blut (noch) nicht künstlich hergestellt werden kann, ist eine Bluttransfusion für viele Menschen überlebenswichtig.

Möglichkeit der Blutspende einfach online prüfen und innerhalb einer Stunde Leben retten

Durch einen kleinen Test mit 25 Fragen können mögliche Blutspenderinnen und Blutspender vorab prüfen, ob sie Blut spenden können. In der Blutspende-App können Spenderinnen und Spender ihre bisherigen Blutspenden einsehen und die nächste Spende planen. Zudem sind auf der Webseite des DRK unter www.drk-blutspende.de alle wichtigen Infos für eine (Erst-)Spende zusammengestellt.

Quelle: Stadt Heidelberg