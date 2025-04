Frankenthal – Osterfeiertage: Markt vorverlegt – Wertstoffcenter samstags geschlossen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen der anstehenden Osterfeiertage wird der Frankenthaler Wochenmarkt von Freitag vorverlegt auf Donnerstag, 17. April. Das EWF-Wertstoffcenter im Starenweg bleibt an Kar-freitag, 18. April und Karsamstag, 19. April geschlossen. Der nächste reguläre Wochenmarkt findet am Dienstag, 22. April statt. Das Wertstoffcenter hat zum nächsten Mal am Mittwoch, 23. April, von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet. Mehr zu den Services des EWF unter www.frankenthal.de/ewf.

