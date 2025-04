Fahrenbach – Vorfahrt missachtet – zwei Autos kollidieren

Fahrenbach/Neckar-Odenald-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag ereignete sich in Fahrenbach ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 18-Jährige wollte gegen 0:45 Uhr von der Straße Am Sportplatz in die Römerstraße einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 20-Jährigen die auf der Römerstraße in Richtung Fahrenbach unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden VW-Fahrzeuge, wobei an beiden Autos ein Schaden von jeweils etwa 3.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Im weiteren Verlauf konnte Alkoholgeruch bei der 20-Jährigen wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,5 Promille an. Sie musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und ihren Führerschein abgeben.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn